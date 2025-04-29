По состоянию на первое апреля средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 6341,11 грн.

В Украине 36,2% пенсионеров (более чем 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривень. Об этом сообщил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Из них 3,9%, или почти 400 тысяч человек - вообще меньше 3 тысяч гривень", - говорит государственный деятель.

По состоянию на первое апреля средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 6341,11 грн. Это на 9,5% больше, если сравнивать с первым января (5789,05 грн) и на 10,5% больше, если сравнивать с аналогичной датой прошлого года (5743,28 грн).

Видео дня

Самые высокие пенсии получают жители:

Киева - 8708,03 грн;

Донецкой области - 7813,93 грн;

Луганской области - 7314,01 грн.

Наименьшие пенсии получают жители:

Тернопольской области - 4930,93 грн;

Черновицкой области - 5100,02 грн;

Закарпатской области - 5174,80 грн.

На сегодня в Украине уже завершили финансирование пенсионных выплат за этот месяц. В апреле пожилым людям направили 67,4 млрд грн.

Всего с начала года на выплату пенсий направили 258,7 млрд грн. 21,1 млрд грн пошли на финансирование жилищных субсидий и льгот. Еще 12 млрд - на страховые выплаты.

Пенсии в Украине - главное

Недавно в онлайн-базе данных Opendatabot сообщили, что каждый третий пенсионер в нашей стране получает чуть больше 3 тыс. гривень.

По словам специалистов, индексация привела к тому, что практически в семь раз уменьшилось украинцев, выплаты которых меньше 3 000 грн. На сегодня такую пенсию имеют лишь 398 тыс. граждан страны.

Всего в Украине насчитывается более 10,3 млн пенсионеров. За год их стало меньше на 176 тыс.

Также напомним, что ранее УНИАН сообщил о росте пенсий в Украине с начала года, хотя представленные цифры выглядели не очень обнадеживающими.

Вас также могут заинтересовать новости: