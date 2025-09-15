Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона повысить пенсионный возраст вызвало общенациональные протесты.

В Великобритании и Франции наблюдается парадоксальный рост расходов на пенсии. Французские пенсионеры уже получают более высокий доход, чем трудоспособное население.

Об этом написал журналист Джон Берн-Мердок в своей колонке для Financial Times

"Последние два десятилетия французской и британской политики стали своеобразным "кладбищем" попыток замедлить рост расходов на стареющее население. За это время государственные выплаты пожилым гражданам в обеих странах росли быстрее, чем в большинстве других европейских государств, а соотношение долга к ВВП также приблизилось к высоким показателям", - отметил он.

По словам журналиста, в Великобритании проблемы имеют две основные составляющие. Во-первых, обе ведущие партии не смогли переложить часть расходов на уход за пожилыми людьми на тех, кто больше всего может себе это позволить. Расходы на здравоохранение и социальный уход для людей старше 65 лет с начала нового тысячелетия удвоились. Отсутствие соответствующего увеличения доходов заставляет правительство сокращать расходы на инфраструктуру и наращивать заимствования.

Во-вторых, в Великобритании действует так называемый "тройной замок" государственных пенсий, который гарантирует ежегодный рост выплат по одному из самых высоких показателей - инфляции, роста зарплаты или 2,5%. Это приводит к тому, что рост расходов на пенсии опережает рост числа пенсионеров и обеспечивает повышение уровня жизни пожилых людей более быстрыми темпами, чем у всех остальных. Следствием становится не только постепенное "удушение" государственных финансов, но и рост бедности среди детей и молодежи, которые сейчас чаще живут в беде, чем их прадеды и прабабушки.

Экстремальные пенсии Франции

Ситуация во Франции выглядит еще более экстремальной: французские пенсионеры не только получают одни из самых больших пенсий в мире, но и начинают их получать раньше. Это приводит к уникальной ситуации, когда средний доход лиц старше 65 лет превышает доходы трудоспособного населения. И любые попытки изменить эту систему встречают массовое возмущение и протестные движения.

Так, предложение президента Эмманюэля Макрона повысить пенсионный возраст вызвало общенациональные протесты. Так же планы премьера Барнье отложить последнее повышение пенсий привели к падению правительства.

По оценкам французского политического аналитика Франсуа Валентана, пенсии занимают настолько важное место в госбюджете, что только в прошлом году они составили одну шестую расходов Министерства обороны. Без этих расходов Франция не смогла бы достичь целевого показателя НАТО в 2% военных расходов.

Несмотря на это, политики пытаются компенсировать рост пенсий через новые налоги, но поступления от них часто меньше потенциальной экономии от сокращения пенсий. В Великобритании даже оптимистичные прогнозы поступлений от налогов на богатство не покрывают дополнительных расходов на пенсии, индексированные на доходы населения.

Автор отмечает, что ситуация осложняется еще и тем, что смены поколений мало влияют на государственные финансы.

"Надежды, что влияние бэби-бумеров ослабнет после победы лейбористов на последних выборах, оказались напрасными. Планы проверять доходы пенсионеров для зимних субсидий на отопление были быстро отменены из-за негативной реакции избирателей, которые продемонстрировали строгое отношение к правительственным попыткам ограничить права старшего поколения", - пишет Берн-Мердок.

Он отмечает, что избиратели часто обвиняют политиков в фискальных махинациях, но в этой ситуации они сами поддерживают увеличение пенсий, словно надеясь вытащить деньги из "волшебной шляпы". Рано или поздно правительства обеих стран столкнутся с неизбежной математической реальностью - рост пенсионных расходов не может продолжаться бесконечно, и политические компромиссы становятся все сложнее.

Пенсии в мире - главные новости

По данным Euronews, средняя пенсия в странах Европы в 2022 году (по самым свежим доступным данным) составляла около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 грн). Это более чем в 16 раз больше по сравнению со средним размером выплат, которые получали украинские пенсионеры за тот же период (средняя пенсия в Украине в 2022 году составляла 3991,5 грн).

Издание Visual Capitalist сообщало, что Люксембург, Норвегия и Исландия гарантируюттрудовую пенсию по старости в размере более 30 000 евро в год. Такая сумма стала возможной не просто так - в этих маленьких странах мощная и стабильная экономика, высокие зарплаты и надежные сберегательные системы.

