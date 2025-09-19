Рассказываем, какие страны стоит рассматривать для переезда на пенсию.

Выход на пенсию является важной частью жизни человека. При этом каждый хотел бы получить самые лучшие условия.

В какой стране хорошо жить пенсионерам - далее в материале. Ранее мы рассказывали, как в следующему году вырастет пенсия в Украине.

Лучшие страны для пенсионеров

Компания Global Citizen Solutions опубликовала свой Глобальный отчет о пенсионном обеспечении за 2025 год, в котором представлен рейтинг 44 программ получения пассивного дохода и пенсионных виз.

Многие страны, вошедшие в первую десятку, находятся в Америке и Европе.

"По доступности пенсионных виз для цифровых кочевников лидируют страны Северной и Южной Америки, а затем и Европы. Качество жизни там очень высокое, выше среднего. Это не совпадение, потому что одна из мотиваций, по которой люди решают переехать за границу, - это поиск места, где качество жизни будет лучше", - рассказала CNBC Make It доктор Лаура Мадрид Сарторетто, руководитель исследований в отделе глобальной аналитики GCS.

По ее словам, люди ищут безопасные и политически стабильные места для выхода на пенсию за границей. В Европе, например, надежная государственная система здравоохранения и доступное частное медицинское обслуживание.

Первое место заняла Португалия. Она предлагает гражданам стран, которые не входят в ЕС, визу D7. Этот документ позволяет выйти на пенсию людям, у которых есть доход от аренды жилья или пенсия. Программа пенсионных виз Португалии остается флагманской в последние 10 лет.

"Страна начала инвестировать в привлечение инвесторов, пенсионеров и цифровых кочевников. Португалия - страна, которая сегодня демонстрирует очень высокие показатели качества жизни. Она - самая безопасная страна в Европе, если судить по индексу миролюбия в мире. Это одна из самых востребованных стран в Европе для пенсионеров", - говорит доктор Лаура Мадрид Сарторетто.

Чтоб податься на эту визу в Португалии, нужно обладать минимальным доходом в размере 870 евро. После получения первоначального вида на жительство и проживания в стране не менее пяти лет вы получаете право подать заявление на получение постоянного вида на жительство или гражданство.

Правительство Португалии предлагает международную налоговую систему. Она включает в себя доходы, полученные за рубежом. Кроме того, в этой стране нет налога на богатство и наследство для близких родственников.

Вот 10 лучших стран, где дешево жить на пенсии в 2025 году:

Португалия;

Маврикий;

Испания;

Уругвай;

Австрия;

Италия;

Словения;

Мальта;

Латвия;

Чили.

Второе место в рейтинге занял африканский Маврикий. Тут один из самых высоких стандартов качества жизни. Пенсионеры от 50 лет, которые не являются гражданами Маврикия, могут получить в этой стране 10-летний вид на жительство. Ваш ежемесячный доход должен составлять 2000 долларов США (24 000 долларов США в год). После первых 10 лет можно продлить вид на жительство еще на столько же.

В свою заявку заявитель может включить супруга или супругу, а также детей, если они находятся на иждивении. В Маврикии не взимают налог на доходы из-за рубежа, имущество и наследство.

