Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 грн.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы предусмотрено увеличение прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть минимальной пенсии).

Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об одобрении Бюджетной декларации на 2026-2028 годы".

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривню. Согласно декларации, правительство предлагает повышать размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, ежегодно на ожидаемый уровень инфляции.

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Так, по плану правительства, минимальная пенсия в следующие три года составит:

в 2026 году - 2564 грн;

в 2027 году - 2715 грн;

в 2028 году - 2859 грн.

Пенсии в Украине - последние новости

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в Украине 36,2% пенсионеров (более 3,7 млн человек) получают выплаты менее 4 тысяч гривен.

Издание Euronews, ссылаясь на данные Евростата, сообщало, что средняя пенсия в странах Европы в 2022 году (по самым свежим доступным данным) составляла около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 грн). Это более чем в 16 раз больше по сравнению со средним размером выплат, которые получали украинские пенсионеры за тот же период (средняя пенсия в Украине в 2022 году составляла 3991,5 грн).

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