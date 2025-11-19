Почти каждый пятый украинец сейчас безработный и активно ищет работу.

Наиболее приемлемым уровнем заработной платы для большинства украинцев (31%) является диапазон от 20 до 30 тысяч гривень, говорится в переданном УНИАН исследовании от "OLX Работа".

При этом 30% респондентов отметили желаемый заработок в 30-50 тысяч гривень, а 19% - от 50 тысяч. Зарплату 10-20 тысяч считают приемлемой 17% респондентов, а менее 10 тысяч готовы получать лишь 4%.

Среди опрошенных украинцев 39% имеют постоянную работу. В то же время почти каждый пятый (19%) сейчас безработный и активно ищет работу. Среди опрошенных 39% имеют постоянную работу. 8% являются временно трудоустроенными, 7% пенсионеры, которые продолжают работать или ищут работу. На фрилансе работают 5% опрошенных, а 4% сейчас являются студентами.

Отмечается, что больше всего интереса среди сфер трудоустройства украинцы проявляют к торговле и продажам (37%). Далее идет фриланс независимо от сферы (21%), что свидетельствует о желании иметь гибкий график и работать дистанционно. Популярны также транспорт и логистика (16%) и производство и инженерия (13%). Меньше всего выбирают юриспруденцию и консалтинг - по 2%.

По результатам опроса по возрасту больше всего соискателей работы в категории 35-44 лет (35%), далее 45-54 года (21%) и 25-34 года (19%). Молодежь 18-24 лет составляет лишь 7%, а до 18 лет - 4%.

Гендерный баланс почти равный: 51% соискателей мужчины, 47% женщины. Еще 2% не указали пол.

Рынок труда в Украине - главные новости

Как писал УНИАН, за девять месяцев текущего года средняя заработная плата в бизнес-секторе Польши выросла на 8,2% и составила 8750 злотых. Это почти в четыре раза превышает среднюю зарплату в Украине, которая сейчас составляет около 26 500 гривень.

В Украине в октябре наибольшее количество высокооплачиваемых вакансий было в категории "Строительство и облицовочные работы". Здесь фиксировались и высокие показатели роста медианных зарплат.

