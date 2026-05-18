Портят ваш гаджет: 5 распространенных мифов о зарядке смартфона

Современные смартфоны работают на литий-ионных (Li-ion) батареях, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество ложных представлений. Неправильные привычки могут не только снизить емкость аккумулятора, но и повлиять на безопасность использования устройства, пишет BGR.

Первый миф касается запрета на использование гаджета во время зарядки. Эксперты отмечают, что выполнять задачи низкой интенсивности – читать, проверять почту или писать заметки – вполне безопасно.

"Да, зарядка может быть медленнее, потому что телефон распределяет энергию между зарядкой и разрядкой, но если вы не замечаете, что он выделяет много тепла, батарея в порядке", – говорится в публикации.

Однако тяжелых процессов, таких как игры или стриминг 4K-видео, в этот момент стоит избегать, поскольку чрезмерное тепло разрушает структуру Li-ion аккумулятора.

Также серьезную угрозу представляют дешевые аксессуары "с перехода". Как отмечается, некачественные зарядные устройства за 5 долларов не способны должным образом регулировать напряжение.

"Высказывание, что получаешь то, за что платишь, обычно верно, потому что дешевые неизвестные зарядные устройства обычно изготавливают из низкокачественных материалов, и именно здесь возникает несколько проблем", – подчеркивается в материале.

Колебания тока создают нагрузку на систему, вызывают перегрев, изнашивают порт и даже могут сжечь материнскую плату. Специалисты советуют выбирать только сертифицированные блоки (MFi для iPhone или USB-IF для Android).

Отдельного внимания заслуживает привычка разряжать мобильный до нуля. Полный разряд ниже порога в 2,5 вольта представляет реальную угрозу для компонентов и приводит к окислению электродов. По имеющимся данным, оптимально держать уровень заряда в пределах от 20% до 80%.

"Однако рекомендуемый уровень заряда составляет 50%, поскольку именно тогда батарея достигает внутреннего равновесия", – отмечает автор материала, добавляя, что опускать показатель до нуля стоит лишь изредка для перекалибровки датчиков.

Что касается ночной зарядки, то современные смартфоны уже имеют защиту от перезаряда и автоматически прекращают подачу энергии после достижения 100%. Однако постоянное пребывание на максимуме все же создает микронагрузку.

Для минимизации вреда рекомендуется включать функции типа "Оптимизированная зарядка батареи" на iPhone или "Защита батареи" на Samsung, а также никогда не прятать телефон под подушку или в плотный чехол во время зарядки.

Наконец, специалисты развеяли миф об абсолютной эффективности беспроводных зарядных станций. Из-за передачи энергии по воздуху они теряют много мощности и постоянно выделяют тепло, что ускоряет старение аккумулятора.

Если вы все же используете беспроводной метод (например, новейший протокол Qi2 с магнитным выравниванием), по информации из источника, необходимо обеспечить прохладную среду, снимать толстые чехлы и избегать использования телефона в этот момент.

