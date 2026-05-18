Кто дал деньги на залог для Ермака: СМИ назвали фамилии и суммы

В общей сложности деньги на залог для Ермака сдали 300 физических и юридических лиц.

На залог за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака перечислили деньги 7 физических и 7 юридических лиц.

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники. Так, деньги на залог внесли 7 физических лиц:

Сергей Свириба – 6,5 млн грн;

Роза Тапанова – 8 млн грн;

Сергей Ребров – 30 млн грн;

Владимир Петров – 80 тыс. грн;

Игорь Фомин – 5 млн;

Алина Волошина – 368 тыс. грн;

Александр Крикунов – 500 тыс. грн.

Также почти 100 млн гривен внесли 7 юридических лиц:

ООО "Миралиф" – 9,8 млн грн;

Научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение – 30 млн грн;

АО "А.ДВА.КА.Т" – 4 млн грн;

ООО "СУ"СЕМ" – 32 млн грн;

ЧП "СВ-ГРУП" – 10,2 млн грн;

АО "Де Леге Лата" – 14 млн грн;

ООО "Арена Марин" – 4 млн грн.

Кроме того, как сообщили изданию NV в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС), залог за Ермака внесли 300 физических и юридических лиц, хотя обычно залог вносит небольшое количество лиц.

По словам источника издания в ВАКС, большая часть лиц, внесших деньги, не является публичными, поэтому суд не имеет права разглашать их имена.

При этом адвокат Ермака Игорь Фомин сказал изданию, что для залога собрали даже больше, чем было нужно – 154 млн грн. Фомин также не назвал людей, внесших деньги для залога, поскольку "они и так все под огромным давлением и не давали на это разрешения никому".

Дело Ермака: новости

За экс-главу Офиса президента Андрея Ермака внесли залог – 140 млн грн, и он сразу вышел из СИЗО, где провел два дня.

14 мая ВАКС отправил под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Его подозревают в легализации средств, полученных преступным путем.

