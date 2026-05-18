Картофель и капуста резко подешевели: как изменились цены на овощи за неделю

Среди ягод стремительно дешевеет клубника.

Оптовые цены в Украине на картофель прошлогоднего урожая снизились за неделю с 7-15 до 7-13 грн/кг. При этом молодой картофель дешевеет еще активнее – 40-120 грн/кг вместо 75-130 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Также подешевела и молодая белокочанная капуста – с 60-65 до 34-38 грн/кг, а диапазон цен на капусту прошлого года сузился с 14-18 до 15-17 грн/кг. Стоимость цветной капусты обвалилась со 118-125 до 68-75 грн/кг.

Что касается остальных овощей борщевого набора, то морковь потеряла в цене 1 гривню – с 17-20 до 16-19 грн/кг, а диапазон цен на репчатый лук расширился – с 7-8 до 7-10 грн/кг. Стоимость свеклы не изменилась.

Зеленый лук подешевел за неделю как минимум вдвое. Сейчас его отпускают по 115-125 грн/кг вместо 250-270 грн/кг.

В фруктово-ягодном сегменте цены остались без изменений – за исключением клубники, которая резко подешевела с 215-260 до 140-240 грн/кг.

На Столичном рынке на прошлой неделе клубникой из Закарпатья еще 11 мая торговали по 255 грн/кг. Но к 14 мая ягода подешевела до 140 грн/кг. Средняя цена клубники опустилась с 260 до 170 грн/кг.

Подобного обвала цен на черешню следует ожидать примерно в середине июня, когда украинская ягода массово поступит в продажу. Пока что на рынке торгуют греческой импортной черешней по 1000 грн за килограмм.

