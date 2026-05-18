Гауляйтера Скадовского района госпитализировали после атаки дронов

Дудка известен репрессиями против украинцев, которые не хотели получать российские паспорта.

В оккупированном Скадовске в Херсонской области под атаку дронов попал так называемый "глава" Скадовского района Александр Дудка. Об этом сообщил гауляйтер оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram.

Отмечается, что после атаки Дудку отправили в больницу. По словам Сальдо, "глава" Скадовского района получил минно-взрывные травмы и осколочное ранение головы.

Кроме того, Сальдо заявил об атаке еще ряда населенных пунктов в Херсонской области с 15 по 17 мая. По его словам, в Алешках в результате ударов беспилотников погибли три человека.

Видео дня

Как пишет журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале, Дудка известен репрессиями против украинцев, которые не хотели получать российские паспорта. По его словам, Дудка даже оставлял без лекарств диабетиков.

"Он (Дудка - УНИАН) прославился пафосным видео, на котором подарил отцу ликвидированного предателя микроволновку - "в благодарность за сына"", - добавил Бутусов.

Война в Украине - последние новости

Напомним, что ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 17 мая и в ночь на 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, был поражен противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ).

Также украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области и в Ольгино Херсонской области.

Кроме того, ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что Степногорск в Запорожской области в настоящее время находится под контролем Сил обороны. Бойцы спецподразделения ГУР Минобороны продолжают зачистку города.

Разведчики рассказали, что технику, на которой группы спецназовцев ГУР выезжали на штурм позиций захватчиков, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, но был уничтожен.

Вас также могут заинтересовать новости: