Лишить РФ возможности запускать Х-101 и 'Искандеры': эксперт объяснил, что для этого делается

Он отметил, что удары по Москве и области были спланированной операцией, которая преследовала и эту цель.

Главные задачи сейчас - лишить россиян возможности применять оружие типа ракет класса Х-101,"Искандер", а также ограничить возможности электроники, которая позволяет россиянам работать под нашими средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом в эфире Radio NV сказал директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

При этом он добавил, что сейчас это и делается - были нанесены удары по основным базам, где производится электроника. По его словам, недавняя атака на Москву и область была направлена, в частности, на предприятия, связанные с выпуском микрочипов и микроэлектроники.

Храпчинский подчеркнул, что украинская воздушная атака 17 мая на Москву и область - это была "качественная, математически спланированная операция, которая предусматривала применение разнообразных средств поражения". По его словам, при этом она существенно повлияла на возможности российской ПВО.

"После пролета беспилотников, которые россияне сбивали ракетами С-300, им затем не хватало ресурса для уничтожения украинской дрон-ракеты", - отметил эксперт.

По его словам, Украина принимала меры, чтобы перегрузить системы ПВО. Храпчинский добавил:

"А у них ПВО, в частности, "Панцири" стоят на башнях, и это предполагает затрату большего времени на загрузку боекомплекта, поэтому снижается возможность перехватить воздушную цель и уничтожить ее".

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 мая беспилотники нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград Московской области, в результате чего там начался пожар.

"Милитарный" уточнил, что этот комплекс имеет площадь более 60 тысяч квадратных метров и является местом, где российские компании по разработке и производству микроэлектроники осуществляют свою деятельность.

Также известно, что Зеленоград находится примерно в 30-37 км к северо-западу от центра Москвы. Город является одним из 12 административных округов столицы РФ. Кроме того, его считают основным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

Предприятия-резиденты технопарка "Элма" интегрированы в цепочки поставок российского военно-промышленного комплекса, сам технопарк объединяет более 150 компаний. Разрабатываемые здесь компоненты, датчики, оптические приборы и элементы двойного назначения используются для нужд микроэлектроники, которую впоследствии поставляют на заводы оборонного сектора.

