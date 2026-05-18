Даша Астафьева прокомментировала возможное возвращение на сцену после выступления на 'Нашевидении'

В интервью программе "Ближе к звездам" певица Даша Астафьева поделилась своими мыслями о возможном возвращении на сцену после участия в музыкально-комедийном шоу "Нашебачення".

В этом году мероприятие уже в третий раз прошло в Киеве и традиционно соединило юмор, пародии, неожиданные сценические образы и благотворительную цель – сбор средств для поддержки украинских военных. Одним из ярких моментов вечера стало выступление Астафьевой с песней "Мотузки", которое для многих зрителей стало неожиданным возвращением артистки на сцену после длительной паузы.

Певица призналась, что пережила сильные эмоции, однако пока не готова говорить о полноценном возвращении в шоу-бизнес.

"Скажу честно, когда мы записывали песню, я так кайфовала, что уже подумаю об этом. Но еще точно не знаю, не буду ничего говорить. Я очень люблю свое новое дело, я этим горю, я этим живу и думаю, что все возможно, но не прямо сейчас", – отметила Даша Астафьева.

Также артистка рассказала о сотрудничестве с группой "Курган и Агрегат", с которой активно реализует совместные благотворительные и культурные инициативы:

"Мы не просто дружим, мы очень много сотрудничаем, мы проводим сборы, мы снимаемся в различных культурных проектах. Я считаю, что у нас уже семейная связь и любовь".

Несмотря на то, что о полноценном камбэке она говорит осторожно, появление Астафьевой на сцене уже вызвало заметный резонанс среди зрителей, которые отметили, что артистка остается одной из самых харизматичных звезд украинской эстрады.

Программа "Ближе к звездам" выйдет в это воскресенье в 10:00 на ТЕТ.

