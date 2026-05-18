Их становится все меньше: названы автомобили, которые в Украине чаще всего сдают на свалку

Чаще всего украинцы сдают на утилизацию известную советскую модель.

В течение первого квартала 2026 года через сервисные центры МВД на утилизацию передали 4 669 легковых автомобилей. Технический ресурс большинства из них был исчерпан еще в конце прошлого века, сообщает Институт исследований авторынка.

Какие модели чаще всего отправляют на свалку

Чаще всего украинцы отправляют на переработку ВАЗ-2106. За долгие десятилетия эта модель стала настоящим "народным авто".

ВАЗ-2106 останется в истории как один из самых массовых и популярных автомобилей СССР и СНГ. Всего на различных заводах было произведено более 4,3 млн этих автомобилей.

Второе место в списке занял ВАЗ-2107, а на третьем оказался Daewoo Lanos. По словам специалистов, появление Lanos среди лидеров по количеству утилизированных автомобилей свидетельствует о том, что эпоха "народной модели" 2000-х годов официально подходит к концу.

ТОП-5 автомобилей, отправленных на переработку:

ВАЗ-2106 (263 авто) ВАЗ-2107 (247 авто) Daewoo Lanos (215 авто) ВАЗ-2101 (202 авто) ВАЗ-2109 (157 автомобилей)

Самым старым легковым автомобилем, отправленным на утилизацию, стал ГАЗ-М-20 "Победа" (1954 год). Средний возраст машин, отправленных на металлолом, составил 28 лет.

Другой транспорт

В сегменте грузового транспорта из реестров в первом квартале сняли 1 138 единиц техники.

На первом месте оказалась "Газель" (102 автомобиля), а второе и третье места заняли ГАЗ-53 (94 автомобиля) и ЗИЛ-130 (78 автомобилей) соответственно. Эксперты признают, что старые "Газели" и среднетоннажные грузовики ГАЗ очень сильно уступают современным экономичным фургонам.

Что касается автобусов, то здесь первое место принадлежит знаменитому ПАЗ-3205 (17 ед.). За ним следуют "Газель" (14 ед.) и КАвЗ-3270 (13 ед.). Средний возраст списанной техники (как автобусов, так и грузовиков) составил 29 лет.

Основные выводы

В Институте исследований авторынка заявляют, что основной причиной выбраковки большинства автомобилей в Украине является их возраст, а также полное исчерпание ресурса. Большинство автомобилей фактически "умирают" за несколько лет до официального списания.

"Когда металлолом дорожает, старые машины, которые годами лежали под забором, вдруг становятся товаром. Люди везут их на пункты приема, потому что это быстрые деньги – и машина, которая еще вчера была "на потом", сегодня уже на весы", – говорят специалисты.

Они также отмечают, что когда бензин и дизель дорожают, содержание старых авто становится экономически невыгодным. Поэтому решение об утилизации принимается значительно быстрее.

"Каждая утилизированная "шестерка" или старый самосвал – маленький шаг к более эффективному автопарку", – добавляют в организации.

Авторынок Украины – другие новости

Ранее стало известно, что в апреле автопарк Украины пополнили более 3,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сегменте новых гибридов лидером выступает Toyota RAV4 – благодаря сочетанию экономичности, надежности, высокого клиренса и высокой ликвидности на вторичном рынке.

Сообщалось также, что в прошлом месяце украинский автопарк пополнился 5 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных легковых автомобилей первое место занял кроссовер Renault Duster, тогда как в сегменте импортированных подержанных автомобилей лидером оказался Renault Mégane.

