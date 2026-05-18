Хокинг оказался прав: человечество начало идти по его самому мрачному сценарию

При жизни он много раз говорил о том, что человечеству нужно подготовить запасной вариант, где можно будет поселиться кроме Земли.

Последние предупреждения знаменитого физика Стивена Хокинга, которые он сделал перед смертью, сегодня звучат уже не как научная фантастика, а как тревожный прогноз, который человечество стремительно приближает к реальности.

Перед смертью Хокинг неоднократно заявлял: у людей остается крайне мало времени, чтобы стать многопланетным видом и начать освоение других миров. По мнению ученого, если человечество продолжит существовать только на Земле, рано или поздно оно столкнется с катастрофой глобального масштаба, пишет Spacedaily.

Еще в 2017 году Хокинг предупреждал, что человечество должно покинуть Землю в течение ближайших 100 лет, иначе риск вымирания станет критическим. Тогда многие считали эти заявления преувеличением, однако сейчас большинство угроз, о которых говорил физик, начали стремительно приближаться.

Видео дня

Главной опасностью Хокинг называл искусственный интеллект (ИИ). Он опасался, что развитие ИИ выйдет из-под контроля человека и в будущем машины полностью заменят людей. Незадолго до смерти ученый заявлял, что создание полноценного ИИ может стать как величайшим достижением цивилизации, так и ее концом.

Сегодня эксперты по безопасности ИИ признают: технологии развиваются быстрее, чем создаются механизмы контроля. Международные исследования указывают на растущие риски, связанные с автономными системами и генеративным искусственным интеллектом.

Не менее серьезной угрозой Хокинг считал климатический кризис. В одном из интервью он предупреждал, что Земля может однажды превратиться в подобие Венеры – с экстремальной температурой и непригодными для жизни условиями.

Сейчас климатологи фиксируют рекордное потепление. Например, 2024 год стал первым в истории, когда средняя глобальная температура превысила отметку в 1,5°C относительно доиндустриального периода. Концентрация углекислого газа в атмосфере также достигла максимума за миллионы лет.

На чем настаивал Хокинг

Кроме того, физик предупреждал об угрозах ядерной войны, пандемий, генетически модифицированных вирусов и падения астероидов. По его мнению, эти угрозы значительно повышают риск глобальной катастрофы на Земле.

Именно поэтому Хокинг настаивал на том, что человечество должно создать так называемую "страховку" за пределами Земли. Он подчеркивал, что речь идет не о фантазиях о колонизации Марса, а о выживании цивилизации.

"Человечество не должно держать все яйца в одной корзине или на одной планете", - говорил ученый.

Другие новости науки

Ранее одна находка натолкнула ученых на потрясающее открытие. Они заявили, что скрытый подо льдом Антарктиды фрагмент янтаря намекает на существование древних лесов там, где их быть не должно.

Вас также могут заинтересовать новости: