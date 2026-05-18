Оккупанты снова лезли в газопровод, чтобы пробраться в тыл ВСУ, но попали в плен, – Волошин

Российское командование просто "гнало" в трубу штурмовиков, у которых не было возможности вернуться обратно.

В Запорожской области российские штурмовики пытались воспользоваться газовой трубой, чтобы проникнуть в тыл ВСУ, но их взяли в плен. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Как отметил советник, враг пытался использовать это сооружение, чтобы незаметно для подразделений ВСУ пройти под линией боевого столкновения. Оккупанты планировали выйти в тыл Сил обороны, чтобы собрать там личный состав. Затем, пояснил Волошин, противник планировал продолжить действия по захвату территории Украины.

"Но мы знали, что противник будет пытаться использовать эту трубу. Они готовились, а не просто – увидели трубу, залезли туда и вылезли в каком-то месте… Они подготовили эту трубу, натянули трос, чтобы транспортировать грузы и боеприпасы, наладили связь и выставили посты. Передвигались даже с использованием самокатов", – рассказал военный.

Видео дня

Как рассказал Волошин, газопровод был построен еще в 1960-х годах. Эта труба обеспечивала газом юг Запорожской и Херсонской областей, а также Крым. Диаметр газовой трубы достигает 1 метра и имеет достаточную толщину для передвижения. При этом газопровод имеет повреждения в нескольких местах.

Для некоторых российских штурмовиков, добавил Волошин, труба стала путем, который привел их к "добровольной сдаче в плен". Ведь российское командование просто "гнало" в трубу штурмовиков, которые не имели возможности вернуться назад. Как рассказали пленные, после входа в трубу группы солдат отверстие заваривали. По словам спикера, это делалось для того, чтобы не позволить россиянам отступить, а ВСУ – потенциально использовать газопровод для собственных нужд.

"Силы обороны держат ситуацию под контролем. Мы ожидали, что россияне выйдут оттуда прямо в украинский плен", – подчеркнул Волошин.

Ситуация на юге Украины остается сложной

За прошедшие сутки на юге зафиксировано 29 боевых столкновений. В частности, на Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Еленокстантиновка и в сторону Новоданиловки, Воздвижевки, Староукраинки, Железнодорожного, Гуляйпольского и Чаривного. На Ореховском направлении остановлены две попытки противника продвинуться вперед в районах Белогорья и Степногорска и т. д.

Война с Россией - последние новости

Как писал УНИАН, Степногорск в Запорожской области сейчас под контролем Сил обороны - бойцы спецподразделения ГУР Минобороны продолжают зачистку города. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что штурмовики спецподразделения ГУР "Артан", действующего в Степногорске на Запорожском фронте, в сложных городских условиях выбили российских оккупантов из укрепленных позиций. Ключевые локации в городе перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: