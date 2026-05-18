Бойцы ГУР зачистили Степногорск и показали эксклюзивные кадры

Степногорск в Запорожской области в настоящее время находится под контролем Сил обороны - бойцы спецподразделения ГУР Минобороны продолжают зачистку города. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины и обнародовали эксклюзивные кадры интенсивной боевой работы штурмовиков спецподразделения ГУР "Артан", действующего в Степногорске на Запорожском фронте.

"В ходе операции, прошедшей в тесной координации с смежными подразделениями, спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий с целью вытеснить российских оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте", - говорится в сообщении.

Разведчики рассказали, что технику, на которой группы спецназовцев ГУР выезжали на штурм позиций захватчиков, попытался атаковать вражеский FPV-"жун", но был уничтожен.

В результате боев в сложных городских условиях силы российских оккупантов выбиты из укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины, отмечают в ГУР. Командир "Артана" Виктор Торкотюк рассказал:

"Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова зайти в город, впрочем - готовы к этому".

Война в Украине - что со Степногорском

Как писал УНИАН, командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный считает, что российские оккупанты, вероятно, отказываются от наступления на Степногорск Запорожской области.

По словам военного, город находится под контролем Сил обороны Украины. В то же время противник пытается показать свое присутствие на данном направлении, нанося удары артиллерией, применяя FPV-дроны. Но физическое присутствие противника в населенном пункте фактически отсутствует. Враг на этом направлении понес серьезные потери.

