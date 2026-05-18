Импровизация, туман и эффект неожиданности: военные рассказали, как ведут наступление на юге

Силы обороны Украины ведут контрнаступление на Александровском направлении на стыке Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей, и в этом месте впервые за два года смогли освободить больше территории, чем потерять. О деталях операции рассказали военные в комментариях проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии".

Как рассказывает командир батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений, все происходило в режиме повышенной секретности, и даже сами участники операции до последнего не знали, где и когда именно пойдут в атаку.

"Во-первых, нам способствовали погодные условия. Во-вторых, мы рассчитывали на фактор неожиданности, противник не знал, что наше подразделение появится именно на этом направлении", – рассказывает он.

Он отмечает, что на старте темпы продвижения были высокими.

"Враг не мог понять, что происходит. Подразделения Сил обороны, которые стояли на этом направлении, выполняли преимущественно оборонительные функции. А тут такое началось!", – вспоминает командир.

Андрей, офицер 425-го отдельного штурмового полка "Скала", рассказывает, что для наступления была подобрана очень хорошая погода – "это был густой туман, эффект неожиданности".

Во время движения украинские подразделения импровизировали в соответствии с изменением обстановки.

"Где-то применяли боевые машины, где-то квадроциклы, где-то двигались пешком, чтобы застать противника врасплох. Тщательно выбирали время выдвижения. Погодные условия для нас были близки к идеалу. Пошли туманы, перепады температур – это, в принципе, сыграло ключевую роль", – объясняет Евгений.

Как рассказывает сержант-артиллерист 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий, были моменты, когда за сутки выстреливали до 100 снарядов.

"Во время наступления перемещать позиции БПЛА нелегко. Потому что это постоянная смена позиций, куча аппаратуры, которую нужно тащить, настраивать. Мы проводили скрытую разведку. Изучали маршруты перемещения врага, места скопления: откуда они выходят и куда заходят, как проводятся ротации. Как раз технику в основном ловили на ротации, на подвозе. Но преимущественно работали по живой силе. Здесь у противника было немалое скопление, потому что они хотели занять Покровское", – отмечает командир подразделения беспилотных систем 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Ред".

Евгений отмечает, что сложнее всего было захватить взводные опорные пункты противника:

"Иногда приходилось обходить позиции, обрезать им логистику, наносить комбинированные огневые поражения. Действовать методом изнурения и выжигания противника".

Во время наступления огонь всеми возможными средствами по позициям армии РФ велся круглосуточно.

"Мы буквально не давали им прийти в себя. Постоянно била артиллерия, работал Himars, постоянные авиаудары, FPV выбивали все, что движется", – отмечает Андрей.

Благодаря таким систематическим атакам противник в какой-то момент начал морально "плыть", не выдерживал. Где-то они бежали с позиций, были случаи самоубийств, вспоминают военные.

При этом ВСУ не просто освободили и удерживают часть территории – украинские войска заняли на них высоты и контролируют полевые дороги.

"Мы показали, что можем сейчас не только обороняться, но и успешно наступать, освобождая свою территорию. Это мотивирует наших бойцов и демотивирует, деморализует противника", – говорит Юрий.

Как писал УНИАН, командир 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Игорь Бурдейный считает, что российские оккупанты, вероятно, отказываются от наступления на Степногорск Запорожской области. По словам военного, город находится под контролем Сил обороны Украины.

В то же время СМИ сообщают, что Силы обороны продолжают удерживать Покровск в Донецкой области. Однако ситуация в Мирнограде, по их данным, может привести к тому, что Силам обороны придется организовывать контролируемый отход из этого населенного пункта.

