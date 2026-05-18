У России не самая сильная позиция, нужно усилить давление: дипломат ЕС о переговорах

При этом Каллас заявила, что Китай может помочь завершить войну.

В переговорном процессе по прекращению войны в Украине нет прогресса, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас. Об этом она заявила 18 мая в Брюсселе, передает Радио Свобода.

"Ничего особенного не происходит. Но в то же время мы видим, что Россия не находится в самой сильной позиции, и нам нужно усиливать давление, чтобы она села за стол переговоров", – прокомментировала переговоры Каллас.

По словам дипломата, Китай, который поддерживает тесные отношения с Россией, должен убедить Москву прекратить эту войну.

"Мы должны согласовывать наши инструменты – гуманитарную помощь, торговлю, партнерства в сфере безопасности и обороны – с потребностями наших партнеров, но также учитывать собственные интересы… Если мы поддерживаем определенные проекты в странах, а выгоду от этого получают наши конкуренты, то мы также должны думать, как это изменить. Кроме того, если партнер поддерживает Россию или Иран, то система должна быть достаточно гибкой, чтобы мы могли пересмотреть наше взаимодействие в таком случае", – подчеркнула Каллас.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы содействовать дипломатическому завершению войны России против Украины и надеются на возобновление переговорного процесса между сторонами. По его словам, администрация президента Дональда Трампа и в дальнейшем готова выступать посредником в мирном урегулировании конфликта.

Рубио отметил, что в последние месяцы переговоры "несколько потеряли импульс", а стороны все больше полагаются на ситуацию на поле боя и внешние экономические факторы.

В то же время госсекретарь США выразил надежду, что в ближайшее время, в частности после заявлений российского руководства, Украина и Россия вновь вернутся к диалогу.

Отдельно Рубио подчеркнул, что США остаются единственной страной, способной выполнять роль эффективного посредника, если стороны согласятся на переговоры.

