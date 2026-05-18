Ryanair предупредил туристов о возможном повышении цен на авиабилеты

Однако пока что летний рейсы Ryanair даже наоборот дешевеют.

Хотя ирландский лоукостер Ryanair продолжает утверждать, что не планирует этим летом отменять рейсы из-за топливного кризиса, его руководство все же допускает рост цен на билеты.

Как заявил финансовый директор крупнейшей в Европе бюджетной авиакомпании Нил Сорахан, Ryanair этим летом не столкнется с дефицитом авиационного топлива, однако отдыхающие, бронирующие рейсы на более поздний срок в этом году, могут столкнуться с повышением цен, пишет The Guardian.

При этом в авиакомпании подтвердили, что цены на билеты снизились в последние недели из-за неопределенности вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Компания также снизила свой прогноз по ценам на билеты этим летом, ожидая, что цены останутся "в целом на уровне прошлого лета", после предыдущего прогноза о небольшом повышении в пиковый туристический сезон.

"Спрос по-прежнему высок, но люди откладывают бронирование на более поздний срок, поэтому у нас нет той предсказуемости, которая обычно есть в период с июля по сентябрь. Бронирование ближе к дате поездки остается высоким, но если люди будут откладывать его на более поздний срок, им, возможно, придется платить больше", – отметил Сорахан.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ирландский лоукостер объявил о существенном сокращении количества рейсов в Грецию в зимнем расписании на 2026-2027 годы.

Также Ryanair решил закрыть свою базу в аэропорту Берлина. Как и в случае с Грецией, в качестве причины такого шага в авиакомпании называют несогласие с местной политикой в плане аэропортовых сборов.

