Nicholas Chobb объяснил, действительно ли путинист участвовал в подготовке представительницы Болгарии.

Стало известно, что к победному номеру представительницы Болгарии на международном песенном конкурсе "Евровидение-2026" были привлечены украинские артисты. В частности, одним из них стал Nicholas Chobb.

Мужчина отметил, что сотрудничал с DARA и ее командой с самого начала выбора песни и до финального выступления.

"Я работал с командой Болгарии в качестве creative advisor – человека, к которому продюсерская команда обращалась за творческой оценкой и рекомендациями по поводу выступления. Участвовал в разработке внешнего вида и функционала основной декорации номера вместе с украинским художником-постановщиком, а также в создании видеоконтента для LED-экранов", – отметил Nicholas Chobb в комментарии Telegram-каналу Музвар.

Он также высказался о недавнем заявлении путиниста Филиппа Киркорова о том, что тот помогал готовить представительницу Болгарии к шоу.

"О Киркорове я впервые узнал из Threads. На всех этапах подготовки номера – от момента выбора песни участницей до финального выступления – ни одного упоминания о его участии со стороны продюсерской или режиссерской команды не было. Поэтому я не могу подтвердить его причастность к непосредственному созданию перформанса, над которым я работал. Думаю, что его попытки приписать себе причастность к победе выглядят так, будто это личная инициатива напомнить о себе и о том, откуда он родом, ведь Болгария – одна из немногих стран, куда, скорее всего, ему открыт въезд, и у него будет возможность приехать на его "любимый конкурс", – добавил украинец.

