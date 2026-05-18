Россия атаковала китайское судно в Чёрном море, – ВМС

В результате атаки пострадавших нет, отметил Плетенчук.

Российские захватчики во время ночной атаки нанесли удар "Шахедом" по китайскому торговому судну в Черном море. Об этом сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Интересно, что двигло россиянами, когда они сегодня ночью решили "Шахедом" обстрелять китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое… Нанести целенаправленный удар по китайскому судну с китайским экипажем перед поездкой в Китай. Такова она – московская дипломатия", – написал Плетенчук.

Удары РФ по гражданским судам

Видео дня

Отметим, что РФ не впервые атакует гражданские суда в украинских портах или неподалеку от них. В частности, о таком случае сообщалось 26 апреля, когда Россия атаковала Одесскую область. Тогда одной из целей атаки стал одесский порт, где также было повреждено технологическое оборудование, резервуары с маслом и грузовой транспорт.

Также об атаке на иностранное судно в Одессе сообщалось и 14 апреля. Отмечалось, что удар БПЛА по гражданскому судну LADY MARIS, которое осуществляло переход в порт Черноморск для погрузки украинской кукурузы.

Визит Путина в Китай

Ранее Кремль заявил, что их диктатор Путин посетит Пекин уже 19-20 мая – сразу после визита американского президента Дональда Трампа. Официально в Москве заявили, что целью поездки является развитие двусторонних отношений, углубление "всестороннего партнерства" и координация по ключевым международным и региональным вопросам.

Журналисты The New York Times отмечали, что Путин не случайно едет в Китай после визита Трампа. По мнению экспертов, которых цитирует издание, нынешняя ситуация создает дополнительные возможности для России в ее отношениях с Пекином.

Вас также могут заинтересовать новости: