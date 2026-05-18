В частности, в Москве надеются на "усилия" США.

Мирные переговоры по Украине пока приостановлены. Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Сейчас мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он все-таки будет возобновлен", - заявил он, добавив, что в России рассчитывают на то, что "американские коллеги продолжат свои миротворческие, посреднические усилия".

Напомним, ранее Песков высказался о прямых переговорах между Европой и РФ. Он, в частности, заявил, что если европейские лидеры хотят провести переговоры с Путиным - они могут позвонить ему.

Ранее о том, что в мирных переговорах между Украиной и РФ нет продвижения, заявляла и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас. Она также призвала усилить давление на Кремль, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Также Каллас заявляла, что Москва сейчас не находится в самой сильной позиции.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб ранее заявлял о необходимости возобновления прямых переговоров между Европой и РФ. Он также подчеркивал, что позиция Украины сейчас стала сильнее, тогда как российская - слабее. На фоне этого, по его мнению, РФ должна быть заинтересована в этих переговорах.

