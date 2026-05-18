Силы обороны ударили по противодиверсионному катеру и пунктам управления БПЛА врага, - Генштаб

17 мая и в ночь на 18 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. В частности, был поражен противодиверсионный катер проекта "Грачонок" в районе Каспийска (республика Дагестан, РФ).

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, катера этого типа используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами. Также были поражены пункты управления БПЛА противника в районах Роздольного и Шевченко в Донецкой области, Двуречного в Харьковской области, Каменского в Запорожской области, а также Карнатного в Брянской области РФ.

Кроме того, как отмечается, украинские воины нанесли удары по скоплениям живой силы противника в Поддубном Донецкой области. А также в Ольгино Херсонской области.

По результатам уточнения результатов предыдущих мероприятий подтверждено, что 17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области.

"Также подтверждено, что 16 мая 2026 года в результате поражения аэродрома "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200. Кроме того, подтверждено, что 16 мая 2026 года поражена станция контроля воздушного пространства в Лесном (Брянская обл., РФ)", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в результате попаданий по инфраструктуре Рязанского нефтеперерабатывающего завода были повреждены установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6 и установка гидроочистки дизельного топлива.

Также Силы обороны Украины 15 мая и в ночь на 16 мая 2026 года нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов, в частности по ангару с военной техникой в Селидовом Донецкой области, по пункту управления врага в районе Покровска Донецкой области и по пункту управления БПЛА противника в Графском в Донецкой области.

Были нанесены удары и по складу материально-технических средств врага в Бараниковке Луганской области и ремонтному подразделению противника в Привилле на Херсонщине.

