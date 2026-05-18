Когда в Украине появятся роботокси: в Uklon назвали ключевые препятствия для технологии

Украинские компании внимательно изучают мировой рынок роботакси.

Роботизированные такси уже стали полноценным бизнесом в США и Китае, но в Украине их появление сдерживают сразу две ключевые проблемы. Об этом в комментарии УНИАН сообщил CEO Uklon Сергей Гришков в кулуарах DOU Day.

По его словам, компания уже внимательно изучает мировой рынок роботакси и опыт международных игроков, однако говорить о конкретных шагах в Украине пока рано.

"Стратегическая перспектива есть. Но в Украине очень важный вызов для этого – это изменение законодательства, изменение регуляторной политики. И очень много элементов нужно сделать с точки зрения инфраструктуры", – сказал CEO Uklon.

Видео дня

Он подчеркнул, что автономное такси в мире уже давно перестало быть лишь экспериментом. По его словам, компании вроде американской Waymo или китайской Apollo Go работают в промышленных масштабах и инвестируют в технологии миллиарды долларов.

"Waymo выполняет за квартал более миллиона заказов. Это не тест, это уже покрытие определенных зон в Сан-Франциско и других регионах, что говорит о том, что это бизнес", – сказал Гришков.

В то же время в Украине, по его словам, для запуска роботакси сначала нужно разрешить тестирование таких технологий на государственном уровне и подготовить инфраструктуру.

"Первый шаг – это, безусловно, регуляторная политика, чтобы это можно было тестировать. Второй шаг – это инфраструктура. Именно эти два элемента позволят выработать подход", – сказал он.

Кроме того, CEO Uklon рассказал и о ситуации с водителями сервиса. По его словам, сейчас активная база Uklon, выполняющая минимум один заказ, превышает 100 тысяч водителей в месяц, а естественный отток составляет около 13%. В то же время это компенсируется привлечением новых водителей. В компании называют это "органическим перераспределением" и отмечают, что сервис часто становится временным источником дохода для людей, которые ищут работу или переезжают из-за войны.

"Наш сервис выполняет функцию амортизации безработицы. Человек, особенно переселенцы, приходит в сервис, работает месяц-два, находит другую работу и уходит", – отметил Гришков.

По его словам, на рынок влияют мобилизация, миграция населения и переезды, однако компания параллельно привлекает новых водителей и ветеранов.

Роботакси в мире – главные новости

Агентство Bloomberg писало, что Европа до сих пор отстает от США и Китая во внедрении роботакси. В начале мая первый в Европе коммерческий сервис роботакси заработал в Хорватии.

В апреле стало известно, что пассажиры жалуются на роботакси Tesla. Пользователи сервиса указывали на ошибки навигации и вмешательство операторов.

Вас также могут заинтересовать новости: