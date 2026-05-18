Сильные ливни с грозами и градом атакуют Украину, – синоптик

При этом температура поднимется до +30 градусов.

В ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с дождями, а также местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы и града. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на этой неделе ожидается повышение температуры. В то же время будут наблюдаться осадки различной интенсивности, местами в сопровождении гроз.

В некоторых регионах не исключены сильные ливни с градом и шквалистым усилением ветра.

"Таким образом, погодные условия окажутся переменчивыми и динамично активными", - резюмировал эксперт.

Погода 18 мая

В начале недели в северо-западных областях, а также в центральных и южных регионах страны пройдут дожди, местами возможны грозы. При грозах возможно локальное усиление ветра до 15–20 м/с. Температура +20…+25 °С, в северо-западных областях и Карпатах будет прохладнее, +15…+20 °С.

Погода 19 мая

Во вторник, говорит синоптик, ночью без существенных осадков, а днем пройдут кратковременные грозовые дожди. На Левобережье возможны сильные ливни, град и шквалы до 17–22 м/с. На крайнем западе без существенных осадков. Ветер 5 – 10 м/с. Температура ночью будет +8...+13 °С, днем на Левобережье потеплеет до +26...+31 °С, а на Правобережье будет +20...+25 °С.

Погода 20 мая

В среду ночью кратковременные дожди пройдут в центре и на севере Украины. Днем осадки охватят большинство областей. Местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы и шквалистых порывов ветра, в отдельных пунктах возможен град. Ветер 5–10 м/с. Ночью будет +14…+19 °С, в западной части +8…+13 °С. Днем воздух прогреется до +26...+31 °С, только в западных регионах будет комфортнее, +19...+24 °С.

О том, что на этой неделе в Украине будут дожди, говорит и синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха повысится, но "грозовые дожди останутся в силе". В частности, сегодня кратковременные дожди, местами с грозами, ожидаются практически повсеместно.

