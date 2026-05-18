45-летняя Витвицкая откровенно рассказала о том, как себя чувствует во время беременности

Телеведущая также призналась, что почувствовала, когда узнала о беременности.

Известная украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая находится на пятом месяце беременности, рассказала о своем самочувствии.

По словам 45-летней звезды телевидения, для нее новость о беременности стала неожиданностью. Однако она почувствовала счастье и радость, когда узнала, что носит ребенка под сердцем.

"Мы почувствовали радость и невероятное счастье. Олекса как-то подозревал, для него сюрприза не было. А я сначала не могла поверить и очень удивилась", - отметила будущая мамочка в Instagram.

Соломия добавила, что сейчас чувствует себя лучше, ведь период токсикоза уже прошел.

"Сейчас токсикоз уже прошел, и я чувствую себя хорошо. Наслаждаюсь своим состоянием и осознанием того, какие изменения ждут нашу жизнь. Мы с Олексеем были очень счастливы, что нас уже трое", – подчеркнула Витвицкая.

К слову, Соломия впервые сообщила о романе со своим избранником-воином Алексеем Ситайлом в феврале 2024 года. Впоследствии возлюбленный звезды сделал ей предложение, однако они пока не сыграли свадьбу. В конце апреля Витвицкая опубликовала УЗИ-снимки, объявив о своей беременности.

