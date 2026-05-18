Археологи были потрясены найденным под древней дорогой запечатанным саркофагом

Участок, размером примерно 13 на 10 метров, каждый сезон был плодотворным местом для поисков сокровищ для ученых.

Древний город Луксор в Египте вновь преподнес впечатляющий сюрприз. Как раз когда археологи думали, что видели всё, на свет вышла еще одна тайна, скрывавшаяся глубоко под песками, - проливая новый свет на период Нового царства Древнего Египта и вызывая волну восторга среди исследователей и любителей истории по всему миру. Об этом пишет Futura Sciences.

Группа египтологов из Страсбургского университета завершила свои полевые работы в Луксоре, Египет (исторически известном как Фивы). Они проводили раскопки недалеко от процессионной дороги Тутмоса III, фараона Египта 18-й династии.

Незадолго до завершения экспедиции удача (и много терпеливых раскопок) были на их стороне: египетские археологи, работавшие вместе с французскими специалистами, наткнулись на запечатанный саркофаг, погребенный на глубине около 8 метров под поверхностью древней дороги, которая когда-то вела прямо к впечатляющему храму Тутмоса III.

Интересно, что археологический участок, размером примерно 13 на 10 метров, каждый сезон был плодотворным местом для поисков сокровищ для команды из Страсбурга. Еще в 2018 и 2019 годах здесь было обнаружено пять саркофагов, каждый из которых датировался периодом до правления Тутмоса III. Фредерик Колин, директор Института египтологии Страсбургского университета и руководитель раскопок, объяснил:

"Каждый раз это были перезахороненные саркофаги. Первоначальные захоронения, расположенные прямо на пути процессионной дороги Тутмоса III, по-видимому, были тщательно перенесены рабочими, ответственными за строительство этого церемониального маршрута".

Важно, что большинство находок находятся не на своих первоначальных местах захоронения, но они всё же дают захватывающее представление о погребальных обрядах и древнем городском планировании. Оказывается, древние строительные бригады проявляли большое уважение к умершим - даже приостанавливая монументальные работы, чтобы перезахоронить тела, когда это было необходимо.

Тайна шестого саркофага

Как отмечает Колин, первые пять перезахороненных саркофагов сопровождались значительными погребальными принадлежностями - дарами и предметами, помещенными к умершим, чтобы помочь им в пути в загробную жизнь. Но этот недавно найденный, шестой саркофаг, похоже, лишён таких почестей. Разгадка этой тайны должна подождать до следующей запланированной экспедиции, когда археологи планируют наконец открыть запечатанный гроб.

Из-за нехватки времениисследователям пришлось оставить саркофаг нетронутым и нераскрытым. Тем не менее, любопытство взяло верх, и одному из исследователей удалось заглянуть через небольшое отверстие в камне, подтвердив наличие внутри человеческого тела, завернутого в льняную ткань. Однако точная личность этого человека еще некоторое время останется в секрете.

Отмечается, что когда команда вернется, вскрытие запечатанного саркофага может дать важные сведения о погребальных и антропологических практиках 3400-летней давности, на заре Нового царства Египта.

