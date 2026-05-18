Ведьма объяснила, кого из умерших принято выносить головой вперед вопреки традициям.

Люди, которые хотя бы раз хоронили близких, знают, что умерших принято всегда выносить ногами вперед, то есть к двери, к выходу. Из-за такого суеверного убеждения лежачие больные, например, или их родственники всегда следят за тем, чтобы медики несли человека на носилках только головой вперед – не как покойника. Рассказываем, почему трупы несут ногами вперед, в каких случаях так не делают и откуда взялось это суеверие.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что означает выносить ногами вперед – история традиции

Самая могущественная наследственная ведьма Украины, финалистка 5 сезона "Битвы экстрасенсов" Ярослава Солодеева (Федорова) в комментарии УНИАН рассказала, что основная идея именно такого положения – чтобы покойник "уходил" от дома, а не смотрел на него. Она также объяснила, что будет, если покойного вынесут головой вперед:

"Считается, что если выносить головой вперед, взгляд покойного остается направленным на дом, что может "привлечь" за собой других членов семьи".

Согласно народным приметам, говорит экстрасенс, это предвещает еще одну смерть в доме в ближайшее время. Современная церковь считает это лишь суеверием, но традиция остается незыблемой. Она уходит корнями в дохристианские времена (язычество). Древние славяне даже прорубали специальные отверстия в стенах или порогах, чтобы вынести тело не через дверь, чтобы смерть "не запомнила дорогу назад".

По словам Солодеевой (Федоровой), выносить покойного ногами вперед – это традиция, символизирующая окончательный уход. "Человек приходит в мир головой вперед (рождение), а уходит из него – ногами. Это разграничение мира живых и мира мертвых", – добавила эксперт.

Впрочем, у церкви есть свой взгляд на то, как выносят покойного – ногами или головой. Помимо того, что вышеописанную идею священники воспринимают лишь как суеверие, религиозные ритуалы также существуют и выглядят иначе. Ведьма привела пример и объяснила, кого выносят головой вперед – она говорит, что именно в таком положении обычно несут священнослужителей (священников, епископов) в православной и католической традициях. Это символизирует путь такого человека – даже после смерти священник идет к алтарю, ведя за собой паству, и обращен лицом к Богу. Именно поэтому тех, кто всю жизнь служил Господу, нужно выносить головой вперед, а не ногами, как "обычных" людей.

