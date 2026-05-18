Аналитик предупредил украинцев о росте доллара на этой неделе

Валютный рынок остается в межсезонье, однако сейчас нарастает фактор налогового периода и выплаты зарплат, что будет усиливать предложение валюты на межбанке. При этом доллар может несколько вырасти по сравнению с прошлой неделей, сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своем посте на Facebook.

Он отметил, что движение рынка будет происходить под влиянием мировой динамики валютной пары евро/доллар, и в базовом сценарии продолжается укрепление доллара – как сезонно, так и вследствие роста инфляции и доходности американских облигаций, которые усиливают спрос на американскую валюту.

"К этому добавится анализ и реакция рынка на визит Трампа (президента США Дональда Трампа, – УНИАН) и американского бизнеса в Китай, который, по крайней мере, "информационно" был проигран Штатами", – добавил Шевчишин.

Аналитик в базовом сценарии прогнозирует спокойную неделю для валютного курса. Наличный доллар ожидается на уровне 44,00-44,50 грн (при этом с переходом на более высокую ступень по сравнению с ожиданиями прошлой недели в 43,75-44,25 грн/долл.). Наличный евро же будет находиться в пределах 51,25-52,00 грн.

Шевчишин отметил, что приближается июнь, который традиционно является месяцем укрепления гривни. Кроме того, ожидается финансовая помощь от международных партнеров, что дополнительно может укрепить национальную валюту.

"Поэтому спекулировать на валюте, возможно, не стоит. А вот если вы накапливаете на долгосрочную перспективу, для сохранения и учета возможных рисков, то у вас будет возможность сделать это обдуманно и без спешки. Потому что в долгосрочной перспективе рынок остается под девальвационным давлением", – отметил эксперт.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,96 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,88 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,65 грн/евро, а курс продажи – 51,45 грн/евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 18 копеек и составляет 44,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня не изменился и составляет 51,70 гривни за евро.

