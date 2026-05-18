Известный продюсер оценил выступление LELEKA на 'Евровидении-2026'

Михаил подчеркнул, что украинка должна была занять другое место на конкурсе.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал выступление представительницы Украины на "Евровидении-2026".

В разговоре с интервьюером Славой Дёминым он дал свою оценку номеру LELÉKA с песней "Ridnym".

"Он был очень бюджетным. Если сравнивать его с номерами других стран, других артистов, он выглядел иначе с точки зрения зрелищности. Но именно в этом, возможно, и преимущество этого номера, потому что акцент был сделан именно на певице", – отметил Ясинский.

Видео дня

Продюсер также подчеркнул, что на этот раз хорошо свою работу выполнили оператор и режиссер трансляции. Благодаря этому к выступлению украинки нет никаких претензий. Михаил добавил, что не согласен с результатами конкурса и считает, что LELÉKA, занявшая 9 место, заслуживает быть в топ-6.

"Она была на голову выше именно по профессионализму, вокалу, артистизму. Но зрители и жюри решили иначе. Мое мнение, что она должна была быть в топ-6", – подчеркнул продюсер.

К слову, 16 мая состоялся гранд-финал "Евровидения-2026" в Вене. По результатам голосования (516 голосов) победу одержала представительница Болгарии – DARA с песней "Bangaranga". Украина же получила в сумме 221 голос от жюри и зрителей.

Вас также могут заинтересовать новости: