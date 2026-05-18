'Бумажные' санкции США: Россия готовится увеличить экспорт запрещенного газа

Россия наращивает "теневой флот" для увеличения экспорта сжиженного газа из проекта, который находится под санкциями США. Четыре танкера для перевозки сжиженного природного газа, которые до недавнего времени обслуживали экспортный завод в Омане, загружаются "голубым топливом" из проекта "Арктик СПГ-2", сообщает Bloomberg.
По данным системы отслеживания судов, в выходные корабль "Космос" пришвартовался рядом с занесенным в санкционный список плавучим хранилищем "Саам" вблизи Мурманска на западе России. Там хранится топливо, произведенное заводом "Арктик СПГ-2". Впоследствии танкер отплыл с большей осадкой (глубиной, на которую судно погружается в воду), что свидетельствует о том, что он был загружен.
Данные о трех других судах – "Меркурий", "Орион" и "Луч" – свидетельствуют о том, что они также загрузились с "Саама" или готовятся пришвартоваться там. Отмечается, что "Меркурий" в начале этого месяца заправился топливом в Сааме и в настоящее время находится в Атлантическом океане, вероятно, направляясь в Азию. "Орион" направляется к хранилищу Саам, а "Луч" также находится неподалеку.
Эти четыре судна имеют характерные признаки судов "теневого флота" РФ: они старше типовых газовозов, которые до сих пор находятся в эксплуатации, и недавно были переданы компаниям, малоизвестным в отрасли.
По данным Equasis, в феврале судно "Космос" перешло в собственность гонконгской компании Mighty Ocean Shipping Ltd. "Орион" и "Меркурий" – в собственность компании Celtic Maritime & Trading SA. А в апреле "Луч" перешел в собственность российской компании ООО "Абакан". Ранее эти четыре судна принадлежали или управлялись компанией Oman Ship Management Co.
"Судоходство является главным узким местом для российского топлива, застрявшего в северном регионе, и дополнительные танкеры могут позволить стране расширить экспорт", – отмечает издание.
Согласно анализу Bloomberg, в настоящее время для перевозки сжиженного газа из российских проектов, находящихся под санкциями, используется не менее 20 танкеров. Один из танкеров был атакован – в настоящее время он не используется.
Россия с начала полномасштабного вторжения создала "теневой флот" для продажи нефти в обход западных санкций. По данным центра противодействия дезинформации, он насчитывает более тысячи кораблей. ЕС и США периодически пополняют "черный список" таких судов, но РФ продолжает их использовать.
Более того, в начале января 2026 года две греческие компании на фоне рекордного повышения ставок фрахта согласились перевозить российскую нефть на трех новых танкерах.
Аналогичный тренд наблюдается и с "теневым флотом", предназначенным для экспорта российского сжиженного газа. В конце апреля стало известно, что "теневой флот" РФ пополнился четырьмя новыми танкерами – газовозами.