Не хватает денег: Россия начала размещать на ракетах рекламу ресторанов (фото)

"Роскосмос" таким образом прорекламировал сеть ресторанов "Кофемания".

Российская государственная корпорация "Роскосмос" провела первые рекламные кампании на ракетах-носителях. Об этом сообщает The Moscow Times.

С начала 2026 года госкорпорация разместила шесть рекламных наклеек на ракетах космического назначения.

Четыре из них – интеграции банка ПСБ, сети ресторанов "Кофемания", радиохолдинга "Русская медиагруппа" (РМГ) и Олимпийского комитета РФ. Еще два размещения – это социальная реклама, – символика к 65-летию полета первого человека в космос.

РМГ в апреле разместила обновленный логотип телеканала "РУ.ТВ" на ракете-носителе "Союз-2.1а" с транспортным космическим кораблем "Прогресс МС-34". В то же время "Кофемания" использовала инвентарь для продвижения совместного проекта с госкорпорацией в преддверии Недели космоса.

Пакет законодательных изменений, позволяющий Роскосмосу размещать рекламу на ракетах и объектах космической инфраструктуры, вступил в силу с 1 января 2026 года.

Стоимость рекламных кампаний рассчитывается по специальной формуле, утвержденной правительством. Ее основой является базовая расчетная единица, которую устанавливает сам Роскосмос. На цену влияют площадь рекламных носителей, внешняя поверхность используемого космического объекта, а также продолжительность кампании.

По прогнозам россиян, потенциальный годовой доход от размещения рекламы на космической технике может составить до 200 млн рублей (2,7 млн долларов), а от размещения на объектах космической инфраструктуры – до 5 млн рублей (68 тыс. долларов).

Доход от рекламы занимает небольшую долю в общем объеме доходов госкорпорации от коммерческой деятельности. Впрочем, даже эти деньги для нее сегодня не будут лишними.

Дело в том, что после начала войны в Украине "Роскосмос" попал под санкции, а иностранные заказчики начали массово отказываться от сотрудничества с ним.

Это привело к потере 180 млрд рублей (около 2,5 млрд долларов). С 2020 по 2024 годы чистый убыток "Роскосмоса" превысил 114 млрд рублей (около 1,6 млрд долларов). Финансовые показатели за 2025 год не раскрывались.

По данным The Moscow Times, всего за прошлый год Москва провела 17 запусков ракет космического назначения. Если исключить период пандемии, количество запусков второй год подряд оказалось минимальным с 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.

Из-за падения количества запусков РФ оказалась на грани выпадения из топ-3 космических держав. В прошлом году Новая Зеландия также осуществила 17 космических запусков и сравнялась с Россией по доле на космическом рынке. В то же время США увеличили их количество до около 180, а Китай – до более 90.

Напомним, недавно состоялся первый запуск новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", которую иногда рассматривают как российский аналог украинской (советской) ракеты "Зенит-2".

По утверждению российской стороны, первая и вторая ступени ракеты отработали в штатном режиме, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее оговоренном районе Тихого океана.

Впрочем, праздник для Москвы оказался со "слезами на глазах", ведь ракета давно стала очередным долгостроем. Ее разработка длилась около десяти лет с постоянным переносом сроков испытаний. За это время она фактически успела морально устареть.

С технической точки зрения "Союз-5" не содержит принципиально новых решений и, вероятно, не обеспечит высокой экономической эффективности, в отличие от той же Falcon 9.

