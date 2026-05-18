Штраф за сорванную сирень: адвокат объяснил, почему это запрещено и сколько придется заплатить

Для граждан и юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 340 до 1700 гривен.

Желание принести домой букет душистой сирени может закончиться не только испорченным кустом, но и административным наказанием – за срывание веток в парках, дворах или скверах украинцам грозят штрафы, а протокол могут составить сразу несколько служб. Об этом РБК-Украина рассказал партнер адвокатского объединения "Axios partners" Павел Шиков.

По его словам, цветущая сирень является одним из символов весны в Украине, однако ее повреждение во время прогулок считается правонарушением.

Адвокат подчеркнул, что надежды остаться незамеченным – тщетны. Протокол непосредственно на месте могут составить сотрудники Национальной полиции, представители муниципальной стражи, уполномоченные лица местных советов и инспекторы Государственной экологической инспекции.

Видео дня

В то же время решение о наложении штрафа принимает административная комиссия при исполнительном комитете местного совета.

Какие штрафы предусмотрены

Шиков пояснил, что ответственность за повреждение зеленых насаждений действует уже давно и предусмотрена законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов".

Городские деревья и кусты считаются элементами благоустройства, поэтому их повреждение наказывается в соответствии со статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Для нарушителей предусмотрены следующие штрафы:

для граждан – от 340 до 1360 гривен;

для предпринимателей и должностных лиц – от 850 до 1700 гривен.

Специалист в области права добавил, что практика привлечения к ответственности по этой статье применяется в Украине уже давно.

Почему ломать сирень вредно

Отдельно адвокат опроверг популярный миф о том, что обламывание веток якобы помогает кустам лучше цвести в следующем году.

По его словам, сирень формирует будущие почки заранее, поэтому хаотичное обрывание только вредит растению. Такие действия травмируют ткани куста, открывают путь грибкам и бактериям и делают растение уязвимым для вредителей.

В результате ослабленная сирень может даже полностью засохнуть.

Эксперт призвал украинцев бережно относиться к зеленым насаждениям и любоваться весенним цветением в парках и скверах, не нанося вреда природе.

Штрафы за первоцветы

Как писал УНИАН, Департамент экологии и природных ресурсов Львовской области заявлял, что в соответствии с законами Украины "О Красной книге Украины" и "О растительном мире", уничтожение или повреждение первоцветов является нарушением природоохранного законодательства. Такие действия наказываются штрафами: от 510 до 1700 гривен за незаконное приобретение, сбыт или распространение объектов растительного мира; от 1700 до 3655 гривен с конфискацией растений, если такие действия совершены в отношении видов, занесенных в Красную книгу Украины, или на территориях природно-заповедного фонда;

Также предусмотрены штрафы от 37 до 62 гривен в качестве компенсации за ущерб окружающей среде за каждое незаконно сорванное растение, в зависимости от вида: за черемшу – 62 гривны, за шафраны (крокусы) и подснежники – от 49 до 62 гривен, за сон-траву – от 37 до 62 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: