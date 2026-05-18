Дождливая погода задержится в Украине до выходных: прогноз на неделю

Только к 23-24 мая осадков в Украине станет меньше.

На этой неделе в украине ожидается дождливая погода. По всей стране периодически будут осадки, местами сильные, с грозами и градом. Температура к середине недели повысится. Особенно тепло будет на Левобережье, где воздух прогреется до летних +25°....+28°. К концу недели темература чуть снизится. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 18 мая, кратковременныйд ожди и грозы пройдут в большинстве областей. Температура будет +19°...+22°, только на северо-востоке местами разогреет до +25°.

Во вторник, 19 мая, в большинстве областей сновао жидаются дожди, ливни и грозы. Температура повысится до +22°...+27°, только на западе страны будет свежее, +19°...+22°.

В среду осадки ожидаются везде, кроме большинства западных и восточных областей. Температура на западе +20°...+22°, на Закрапатье - до +24°. На осаьльной териртории ожтдается +22°...+26°, на востоке - до +28°.

В середине недели, 21 мая, дожди ожидвются по всей стране, кроме востока. Температура на западе повысится до +20°...+24°, на остальной территории +24°...+27°, на крайнем востоке - до +29°.

Перед выходными погода в Украине существенно не изменится. Практически по всей стране 22 мая пройдут дожди, местами грозы. Температура в большинстве областей +24°...+27°, на западе - чуть свежее.

На выходных дожди покинут западные и северные области. К концу недели осадки ожидаются только на юго-востоке, а температура снизится до комофртных +20°...+24°.

