В Беларуси объявили о начале военных учений по боевому применению ядерного оружия

Отмечается, что учения проходят в сотрудничестве с военными РФ.

Белорусская армия совместно с российскими военными приступила к отработке ударов ядерным оружием. О начале учений 18 мая сообщили в Министерстве обороны РБ.

"Начались учения воинских частей по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. Цель учений – совершенствование уровня подготовки личного состава, проверка готовности ОВСТ (вооружение, военная и специальная техника – ред. УНИАН) к выполнению задач и организация боевого применения из внеплановых районов", – заявили в Минобороны РБ.

Отмечается, что к учениям привлечены воинские части ракетных войск и авиации.

Видео дня

"В ходе учений во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению", – говорится в сообщении.

Оборонное ведомство страны сообщило, что военные хотят проверить готовность к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси.

Также, по мнению руководства, важно отработать вопросы "скрытности, перемещения на значительные расстояния, проведения расчетов для применения сил и средств".

Как уверяют в Минске, эти ядерные учения являются плановыми в рамках союза с РФ. Они якобы не направлены против других государств и не угрожают безопасности в регионе.

Угроза со стороны Беларуси – что известно

Напомним, ранее Зеленский предупредил о попытках России еще больше втянуть Беларусь в войну. По его словам, фиксируются контакты между Москвой и Минском относительно возможных совместных военных действий и открытия новых направлений угрозы, в частности в сторону северных регионов Украины. Украинская разведка также отслеживает активность на белорусском направлении и потенциальную подготовку инфраструктуры.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил о подготовке новой государственной программы вооружения Беларуси на 2026–2030 годы. Он подчеркнул, что армия страны должна получать оружие, адаптированное к местным условиям и возможным сценариям войны. Это было сказано в контексте того, что территория Беларуси потенциально может стать театром боевых действий, поэтому необходимо укреплять обороноспособность.

Вас также могут заинтересовать новости: