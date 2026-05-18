Песков прокомментировал предупреждение Зеленского о планах России напасть из Беларуси

Российская сторона назвала слова украинского лидера попыткой обострить ситуацию.

В Кремле отвергли заявление президента Украины о возможных агрессивных планах России с территории Беларуси, сообщает агентство Reuters.

Владимир Зеленский сделал важное заявление в минувшую пятницу. Тогда украинский президент предупредил, что Россия стремится втянуть Беларусь глубже в войну в Украине и рассматривает планы нападения на север Украины или страну НАТО с территории Беларуси.

По имеющимся данным, официальный Минск является ближайшим союзником Москвы. В настоящее время Беларусь, граничащая с Украиной, а также с членами НАТО – Польшей, Литвой и Латвией, уже предоставляла свою территорию для российского вторжения в 2022 году и в настоящее время размещает российское тактическое ядерное оружие.

На вопрос журналистов об обвинениях со стороны Киева пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил, пытаясь сместить акценты.

"Такое заявление – это не что иное, как попытка дальнейшего разжигания, направленная на продолжение войны и эскалацию напряженности", – сказал он.

Кроме того, представитель Путина заявил, что подобные предупреждения вообще не имеют никакого веса.

"Мы не считаем, что такое заявление заслуживает какого-либо комментария", – заявил Песков.

Угроза со стороны Беларуси

Ранее сообщалось, что Беларусь объявила о начале военных учений по боевому применению ядерного оружия. Оборонное ведомство страны сообщило, что военные хотят проверить готовность к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Беларуси. В частности, планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

