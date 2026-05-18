'Мы вернулись': Потап и Настя заявили, что снова будут выступать в дуэте

Они не пели вместе 9 лет.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских после своего заявления о разводе удивили новостью. В своем Instagram они отметили, что возвращаются на сцену как дуэт.

"Рано или поздно любая история имеет свой конец. Сегодня завершится пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад. А это значит, что мы, Потап и Настя, вернулись и начинаем концерты. WE’RE BACK", - отметили артисты.

К слову, Потап и Настя анонсировали, что их первое выступление после долгой паузы состоится уже зимой, 19 декабря, в Нью-Йорке.

Что известно о дуэте Потап и Настя

Они познакомились в 2006 году. Тогда Алексей Потапенко искал вокалистку, которая бы исполняла припевы его песен. Друзья порекомендовали ему певицу Настю Каменских, с которой впоследствии он начал сотрудничать и решил создать дуэт. Впоследствии они начали активно выступать вместе, и в 2000-х коллектив стал одним из самых популярных в Украине. Их песни "Не пара", "Внатуре", "Все пучком", "Чумачечая весна" и многие другие стали хитами. Со временем они также начали развивать сольные карьеры. После начала полномасштабной войны они много раз подвергались критике со стороны украинцев из-за своих заявлений.

