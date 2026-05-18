Погребено под 4000 метров льда, но не замерзает при минусовой температуре: что это за озеро

Оно было изолировано от поверхности около 15 миллионов лет назад, но, как ни странно, приливы и отливы в нем все еще происходят.

Хотя это может показаться невероятным, поверхность этого озера на самом деле находится ниже уровня моря - озеро Восток в Антарктиде погребено под 4000 метрами льда. Об этом пишет discoverwildlife.

Интенсивное давление, создаваемое этим слоем льда, наряду с геотермальным теплом из недр Земли, не позволяет пресноводному озеру замерзать, несмотря на то, что его температура составляет минус 3 градуса Цельсия.

Отмечается, что расположенное под российской станцией Восток, озеро Восток является одним из крупнейших подледниковых озер в Антарктиде. Оно было изолировано от поверхности около 15 миллионов лет назад, но, как ни странно, приливы и отливы в нем все еще происходят.

Видео дня

Поверхность озера поднимается и опускается примерно на сантиметр в зависимости от положения Солнца и Луны. Озеро Восток холодное, темное, бедное питательными веществами и находится под давлением, с необычно высокими концентрациями азота и кислорода, и тем не менее, несмотря на это, в нем может существовать жизнь.

Интересно, что в 2013 году ученые обнаружили микробную ДНК в образцах воды, взятых из озера. Некоторые последовательности совпали с последовательностями известных экстремофилов, но другие были новыми для науки, что указывает на присутствие некоторых пока неизвестных видов микроорганизмов.

Однако критики предупреждают, что данные могут быть артефактами, возникшими из-за загрязнения ледяной буровой установкой, использовавшейся для доступа к озеру.

"Поэтому пока что окончательного ответа нет. Только время покажет, есть ли жизнь в озере Восток", - добавили в статье.

Новости об Антарктиде

До недавнего времени вопрос о том, как бы выглядела эта земля на самом деле, если бы весь ее ледниковый покров растаял, был уделом научной фантастики или диких предположений. Но теперь исследователи вооружены арсеналом измерительных инструментов, чтобы заглянуть под антарктический лед.

Используя данные, собранные с помощью радаров, гравиметрии и сейсмических исследований - полученные со спутников, самолетов, кораблей и даже собачьих упряжек - они кропотливо составили новую карту коренных пород Антарктиды.

Вас также могут заинтересовать новости: