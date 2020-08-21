Россия не выполнила условия сделки ОПЕК+
Россия недовыполнила условия сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти в период с мая по июль в размере 283.000 баррелей в сутки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ОПЕК+ по итогам вчерашней встречи мониторингового комитета министров.
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Согласно данным отчета организации в период с мая по июль страны ОПЕК суммарно недовыполнили сделку на 1,653 миллиона баррелей в сутки. В том числе Ирак — на 851.000 баррелей в сутки и Нигерия — 315.000 баррелей в сутки.
Кто не выполнил условия сделки
Кроме РФ условия сделки по сокращению добычи сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период с мая по июль не выполнили на 100% Ирак, Нигерия, РФ, Казахстан, Ангола, Конго, Габон и Южный Судан.
Эти страны будут обязаны возместить недовыполненное сокращение в последующие месяцы.
В то же время страны не-ОПЕК недосократили в этот период 657.000 баррелей в сутки. При этом Казахстан недовыполнил условия на 89.000 баррелей в сутки, а Южный Судан — 149.000 баррелей в сутки.
Нигерия — 315.000 баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК недосократили в этот период 657.000 баррелей в сутки, в их числе Казахстан — 189.000 баррелей в сутки, Южный Судан — 149.000 баррелей в сутки.
Также в документе указывается, что ОПЕК, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, в мае выполнил сделку на 84%, в июне — на 112%, в июле — на 95%, среднее за 3 месяца — 97%.
Не входящие в ОПЕК страны в мае выполнили соглашение на 92%, в июне на 98%, в июле на 96%, среднее за 3 месяца — 95%. С учетом Мексики страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае — на 87%, июне — на 107%, июле — на 97%, среднее — на 97%.
Прогноз на случай очередной волны коронавируса
Отмечается, что в ОПЕК рассматривают альтернативный вариант развития событий при возникновении второй волны пандемии коронавируса. В организации прогнозируют, что она может быть более продолжительной и сильной в Европе, Индии, Китае, США.
В таком случае спрос на нефть упадет в 2020 году на 11,2 млн баррелей в сутки. Это приведет к росту мировых запасов в четвертом квартале 202 года выше среднего значения за пять лет на 288 миллионов баррелей.
Напомним, что в борьбе с перепроизводством нефти, вызванным пандемией коронавируса, альянс ОПЕК+ договорился снизить глобальную добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в период с мая по июль. С августа страны участницы договорились смягчить условия, сокращая 7,7 млн баррелей в сутки.
Что такое ОПЕК
Как сообщает Wikipedia, ОПЕК - это организация стран-экспортеров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) - картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов с экспорта нефти.
Сокращение добычи
- В начале марта 2020 года участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.
- В апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагала особые условия для Мексики.
- Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры 6 июня договорились продлить крупнейший в истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранится до конца июля.
- 15 июля 2020 года ключевые члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ обсудили в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки. Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ поддержали идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.
- По состоянию на 30 июля 2020 года крупнейшие нефтегазовые компании мира зафиксировали убытки на фоне обвала цены на нефть в марте-апреле и пандемии коронавируса.
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