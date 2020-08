Россия не выполнила условия сделки ОПЕК+

В ОПЕК готовятся к новому падению спроса на нефть.

Россия недовыполнила условия сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти в период с мая по июль в размере 283.000 баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы ОПЕК+ по итогам вчерашней встречи мониторингового комитета министров.

Читайте такжеСтраны ОПЕК+ пересмотрят историческую сделку о сокращении добычи нефти - СМИМинистр энергетики Саудовской Аравии 20 августа призвал нарушителей закрыть вопрос с недовыполнением сделки до конца сентября.

Согласно данным отчета организации в период с мая по июль страны ОПЕК суммарно недовыполнили сделку на 1,653 миллиона баррелей в сутки. В том числе Ирак — на 851.000 баррелей в сутки и Нигерия — 315.000 баррелей в сутки.

Кто не выполнил условия сделки

Кроме РФ условия сделки по сокращению добычи сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки в период с мая по июль не выполнили на 100% Ирак, Нигерия, РФ, Казахстан, Ангола, Конго, Габон и Южный Судан.

Эти страны будут обязаны возместить недовыполненное сокращение в последующие месяцы.

В то же время страны не-ОПЕК недосократили в этот период 657.000 баррелей в сутки. При этом Казахстан недовыполнил условия на 89.000 баррелей в сутки, а Южный Судан — 149.000 баррелей в сутки.

Нигерия — 315.000 баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК недосократили в этот период 657.000 баррелей в сутки, в их числе Казахстан — 189.000 баррелей в сутки, Южный Судан — 149.000 баррелей в сутки.

Также в документе указывается, что ОПЕК, за исключением Ирана, Ливии и Венесуэлы, в мае выполнил сделку на 84%, в июне — на 112%, в июле — на 95%, среднее за 3 месяца — 97%.

Не входящие в ОПЕК страны в мае выполнили соглашение на 92%, в июне на 98%, в июле на 96%, среднее за 3 месяца — 95%. С учетом Мексики страны ОПЕК+ выполнили сделку в мае — на 87%, июне — на 107%, июле — на 97%, среднее — на 97%.

Прогноз на случай очередной волны коронавируса

Отмечается, что в ОПЕК рассматривают альтернативный вариант развития событий при возникновении второй волны пандемии коронавируса. В организации прогнозируют, что она может быть более продолжительной и сильной в Европе, Индии, Китае, США.

В таком случае спрос на нефть упадет в 2020 году на 11,2 млн баррелей в сутки. Это приведет к росту мировых запасов в четвертом квартале 202 года выше среднего значения за пять лет на 288 миллионов баррелей.

Напомним, что в борьбе с перепроизводством нефти, вызванным пандемией коронавируса, альянс ОПЕК+ договорился снизить глобальную добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в период с мая по июль. С августа страны участницы договорились смягчить условия, сокращая 7,7 млн баррелей в сутки.

Что такое ОПЕК

Как сообщает Wikipedia, ОПЕК - это организация стран-экспортеров нефти (англ. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) - картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов с экспорта нефти.

Сокращение добычи

В начале марта 2020 года участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19.

В апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагала особые условия для Мексики.

Участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры 6 июня договорились продлить крупнейший в истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки сохранится до конца июля.

15 июля 2020 года ключевые члены Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ обсудили в формате видеоконференции ситуацию на энергетическом рынке и будущее нефтяной сделки. Саудовская Аравия и большинство участников ОПЕК+ поддержали идею постепенно наращивать нефтедобычу в августе. Предложение появилось на фоне постепенного восстановления спроса на нефтепродукты до уровня, который был до принятия ограничений из-за пандемии.

По состоянию на 30 июля 2020 года крупнейшие нефтегазовые компании мира зафиксировали убытки на фоне обвала цены на нефть в марте-апреле и пандемии коронавируса.

