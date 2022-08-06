Механизмы дадут без осложнений проводить необходимые платежи в валюте с минимальным влиянием на состояние валютного рынка.

Национальный банк Украины с 6 августа 2022 года отменил ряд ограничений для волонтеров и бизнеса. Механизмы дадут без осложнений проводить необходимые платежи в валюте с минимальным влиянием на состояние валютного рынка.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, Национальный банк дал возможность банкам не применять лимит на расчеты физических лиц-волонтеров с гривневых платежных карточек за рубежом с целью покупки товаров военного назначения при условии соблюдения одновременно таких требований:

операции по счету волонтера являются типичными для этого физического лица и объем операций, которые осуществлялись по его счетам, превышал эквивалент 100 тыс. грн в месяц до 21 июля 2022 года;

представление в банк письмо от государственного органа или воинской части о сотрудничестве с волонтером и заказ товаров соответствующего назначения, если сумма такой операции превышает эквивалент 400 тыс. грн в месяц;

предоставление ориентировочной стоимости (расчета) товара и сроков выполнения заказа;

информирование волонтером банка о сборе средств с целью оплаты продукции.

К перечню товаров, которые имеют возможность покупать волонтеры–физические лица, относятся: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военное и тактическое обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

В то же время наличие у банка информации из открытых источников о недобросовестной практики деятельности соответствующего физического лица может быть основанием для отказа банком в дальнейшем проводить такие операции в объеме, превышающем лимит в 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Также НБУ включил рации в перечень товаров военного назначения, для приобретения которых граждане имеют возможность покупать валюту и переводить ее за границу в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Упрощение для бизнеса

Кроме того, НБУ упрощает валютные ограничения, в частности относительно использования корпоративных платежных карт.

Национальный банк разрешил банкам продавать иностранную валюту юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, являющимся резидентами Украины, с зачислением на текущий счет клиента в иностранной валюте для дальнейшего использования соответствующей валюты на осуществление расходов с помощью корпоративных платежных карт за рубежом. В частности, таких расходов:

на командировки работников за границу исключительно для оплаты суточных расходов в пределах ежедневного лимита в размере 80 евро (в эквиваленте) на одного сотрудника;

на проживание и транспортные расходы (с документальным подтверждением расчета указанных расходов на лицо).

Расчеты валютными картами могут осуществляться без ограничений. Также определено, что ограничение на осуществление расчетов за рубежом в пределах лимита в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц не будет распространяться на клиентов банка–юридических лиц, осуществляющих перевозки грузов в международных сообщениях на основании документов, предоставляющих право на осуществление соответствующих перевозок.

Напомним, Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом. С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

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