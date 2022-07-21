В частности, регулятор установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карточек.

Национальный банк Украины ввел ряд мер для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны.

Как сообщила пресс-служба регулятора, в частности, НБУ позволит банкам с 21 июля продавать гражданам безналичную валюту с последующим размещением на депозит на срок от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте). Отмечается, что это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, что уменьшит спрос на нее и давление на обменный курс в наличном сегменте валютного рынка.

Также Нацбанк принимает отдельные меры для минимизации расходования международных резервов на неприоритетные в военное время направления.

Так, с 21 июля граждане, как и раньше, смогут снимать с гривневых платежных карточек за рубежом 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за рубежом изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на 7 календарных дней.

Кроме этого, регулятор уменьшил ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн до 30 тыс. грн (в эквиваленте).

НБУ также установил ежемесячный лимит на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Регулятор отмечает, что это ограничение не почувствует подавляющее большинство граждан, находящихся за рубежом.

"Национальный банк продолжает "стоять на страже" курсовой стабильности и принимает необходимые меры для сбалансирования конъюнктуры валютного рынка. Все введенные с начала войны ограничения являются временными мерами. В то же время сейчас они позволяют экономике выстоять в войне и будут способствовать более быстрому ее восстановлению после нашей победы", – отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк сегодня, 21 июля, повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

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