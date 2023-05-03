Две трети фишинговых сайтов являются российскими.

Сумма ущерба от незаконных действий с платежными картами за прошлый год составила 481 млн грн, что на 46% больше, чем в довоенном 2021 году.

Об этом сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин во время круглого стола, отметив при этом, что по количеству больше всего случаев мошенничества в 2022 году произошло в сети Интернет.

"Количество незаконных действий, случаев мошенничества выросло не так значительно - всего на 8%. В 2022 году средняя сумма одной незаконной операции составляла около 2200 грн на 1 случай, что на треть больше, чем в 2021 году", - сказал он.

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По словам Поддерегина, в то же время на 1 млн грн расходных операций с использованием платежных карт на незаконные действия или мошеннические операции приходилось 69 грн, что не намного больше, чем в 2021 году, когда было 65 грн.

"По количеству больше всего случаев мошенничества в 2022 году произошло в сети Интернет – 86% от общего количества случаев, в то время, как остальные 14% - через физические устройства (торговые сети, банкоматы, устройства самообслуживания). Таким образом, платежное мошенничество в прошлом году чаще всего происходило через интернет", - сказал директор департамента платежных систем.

Поддерегин отметил, что более половины суммы убытков (53%) произошло мошеничества с помощью социальной инженерии - то есть люди становятся жертвами мошенников из-за того, что разглашают данные своей карты или одноразовые пароли для подтверждения операций. Он отметил, что во время войны технологии платежного мошенничества остаются те же самые, но появились новые сценарии.

"Самое распространенное среди новых видов мошенничеств - это фейковая социальная помощь от государственных или международных организаций. С середины года до сегодняшнего дня за ним наблюдается наибольшая активность. Такие сайты преимущественно стилизованы под правительственные порталы - "Дию", "єДопомогу", под сайты украинских банков, международных организаций и известных платежных сервисов. Там человек может оставить секретные данные - например, пин-код или CVV-код карты, после чего мошенники воруют деньги со счетов", - сообщил он.

По его словам, в 2022 году Нацбанк обнаружил более 4,5 тысяч таких фишинговых ресурсов, а уже с начала 2023 года обнаружили более 8 тысяч мошеннических доменов, в среднем около 100 ресурсов ежедневно. Более того, операторами этих мошенничеств в основном являются операторы из России - примерно две трети фишинговых сайтов.

"Для эффективного противодействия киберпреступникам, НБУ и Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО запустили проект по противодействию фишингу, его цель – не дать пользователям перейти на фишинговые сайты и перенаправить их на страницу с предупреждением, что сайт используется злоумышленникам. Благодаря проекту удалось избежать 2,5 млн таких переходов на мошеннические ресурсы за 3 месяца функционированию системы", - отметил Поддерегин.

Мошенничество с карточками украинцев

В Украине активизировались мошенники, которые могут списывать деньги с ваших карточных счетов даже без вашего подтверждения.

В апреле Служба безопасности Украины и правоохранители Польши ликвидировали мошенническую схему по выманиванию денег у мирных жителей, которые хотели эвакуироваться из зоны боевых действий.

Адвокат дал несколько советов, как обезопасить свои деньги: ставить лимиты на снятие, включать оповещения, контролировать свой счет. Получить обратно средства тоже можно, правда, через суд.

29 марта украинцев предупредили о мошеннической схеме в интернете. Сообщалось, что когда люди продают что-то в интернете, быстро появляется покупатель, отправляющий ссылку для доставки. Тогда на этом сайте нужно ввести данные своей карты, чтобы получить деньги за товар. Но средства только исчезнут с вашей карты.

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