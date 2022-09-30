Украинцы и в дальнейшем смогут переводить средства за границу для оплаты обучения, лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов.

Национальный банк с 5 октября возвращает запрет на Р2Р-переводы с гривневых платежных карт украинских банков на карты иностранных банков.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Разрешение на Р2Р-переводы за границу с гривневых платежных карт, принятое в апреле 2022 года, дало возможность украинцам поддержать во время самого тяжелого периода своих близких, которые вынужденно переехали в другие страны из-за полномасштабной агрессии РФ. В то же время после более 7 месяцев военного положения роль такого инструмента для поддержания граждан за рубежом уменьшается, в то же время риски его использования, чтобы обойти ограничения на покупку валюты, увеличиваются", - отметили в НБУ.

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Отмечается, что такая мера будет способствовать защите международных резервов Украины, которые являются важными, в частности, для бесперебойной работы экономики и для осуществления оборонных закупок.

"Обращаем внимание, что украинцы и в дальнейшем смогут переводить средства за границу для оплаты обучения (на счета учебных заведений), лечения, транспортировки больных, расходов, связанных со смертью, а также для уплаты алиментов. Кроме того, НБУ учел запросы граждан и разрешил с 1 октября переводить средства за границу для оплаты обучения на счет юридического лица-нерезидента, которое в соответствии с предоставленными учебным заведением полномочиями осуществляет прием средств", - говорится в сообщении.

Также граждане могут переводить средства между гривневыми платежными картами украинских банков независимо от страны фактического пребывания клиента. Кроме того, сохраняется разрешение на Р2Р-переводы с валютных платежных карт украинских банков на карты иностранных банков в пределах ежемесячного лимита в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте), который является общим для этих операций и для операций, относящихся к "quasi cash".

Курс во время войны:

P2P-переводы – это переводы с карты на карту (с английского peer-to-peer – "от лица к лицу"). К операциям "quasi cash", в частности, относятся пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и тому подобное.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную иностранную валюту при условии внесения этих средств на срочный депозит.

Количество банков, которые предлагают такую услугу, постепенно увеличивается. В частности, в течение августа-сентября такую возможность обеспечили несколько банков с наибольшим количеством клиентов.

Кроме того Нацбанк 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара составит 42 гривны, а в конце – гривня девальвирует до 50. Кроме того, ожидается, что цены в 2023 году продолжат стремительно расти. В макропрогнозе заложена инфляция в 30,6% (по состоянию на июнь она составляла 22,2%).

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