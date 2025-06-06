Несмотря на уменьшение, объем золотовалютных резервов больше, чем в начале года.

Международные резервы Украины в мае сократились на 4,6% и по состоянию на 1 июня составили 44,5 млрд долларов.

Как пояснили в Национальном банке, такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

"Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа. Несмотря на уменьшение, объем международных резервов является большим, чем на начало года, и достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка", - говорится в сообщении регулятора.

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В целом динамику резервов определял ряд факторов. Среди них - операции Национального банка на валютном рынке Украины. Так, НБУ продал на валютном рынке 2,962 млрд долл. и выкупил в резервы 1,3 млн долл.

Другой фактор - поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1,357 млрд долларов - от Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA и от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 310,1 млн долл. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296,3 млн долл.

"Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта", - отметили в НБУ.

Что такое международные резервы

Золотовалютные резервы - это высоколиквидные активы НБУ в иностранной валюте и золоте, которые используются для обеспечения расчетов по международным обязательствам и корректировки курса валюты. Они хранятся в ведущих иностранных банках и надежных финансовых инструментах. Международные резервы являются важным показателем устойчивости экономики государства.

Международные резервы - последние новости

Международные резервы Украины по состоянию на 1 мая составили 46,7 млрд долларов, в апреле они выросли на 10,2%. По данным НБУ, такая динамика была обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой - наименьшими за год объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке.

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