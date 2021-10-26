В начале сентября в Украине началась налоговая амнистия. Теперь украинцы могут задекларировать свои активы и уплатить налог в бюджет. Государство пока обещает не наказывать добровольцев за уклонение - пока декларирование добровольное и одноразовое. Но вскоре налоговая усилит контроль за финансами украинцев.

Просто так купить недвижимость или машину украинцы не смогут

Кабинет министров уже готовит внесение в парламент законопроекта о так называемых косвенных методах налогового контроля. О чем идет речь? Это, когда налоговая может спросить о происхождении денег, которые были потрачены за определенный период.

Здесь речь не идет о тотальном контроле за приобретением каких-то мелочей - никто не будет считать оплату вашего счета в кафе или покупку недорогой техники. А вот просто так купить недвижимость или машину украинцы не смогут – вам надо будет доказать, что официальных доходов хватило бы на такую покупку.

За какую сумму придется отчитаться? Приобретение ценных активов на более чем 400 тысяч гривень будет подлежать проверке. Если сегодня источник происхождения средств необходимо доказать только банку, то после принятия закона украинцы будут вынуждены доказывать уплату налогов с этих средств еще и налоговым органам.

Банк может обратиться в контролирующие органы, когда заметит в операциях клиента признаки отмывания средств, добытых преступным путем, финансирования терроризма или уклонения от уплаты налогов

Какой будет ответственность? Пока худшим результатом станет просто отказ банка в размещении средств на счет. А вот после принятия закона каждый, кто не сможет рассказать, откуда же деньги, вынужден будет уплатить налог в размере 18%. То есть просто так купить недвижимость или машину украинцы не смогут – вам придется доказать, что официальных доходов хватило бы на такую покупку.

Более того, налоговая сама сможет обратиться в банк и получить данные по вашему счету. Так же и банк может обратиться в контролирующие органы, но когда заметит в операциях клиента признаки отмывания средств, добытых преступным путем, финансирования терроризма или уклонения от уплаты налогов.

В дополнение, все больше украинских банков вводят ограничения на денежные переводы между физическими лицами. Лимиты устанавливаются на календарный месяц, как для переводов по Украине, так и за границу. Объяснение для такого усиления контроля простое – все, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. Не редко в Украине интернет-магазины или просто Instagram-страницы принимают средства на обычные карты, не предназначенные для предпринимательской деятельности. А значит не платят налоги.

Ограничения не коснутся тех, кто собирает деньги на благотворительность или волонтерство

Как объясняет Национальный банк Украины, чтобы получать неограниченное количество платежей, придется зарегистрироваться физическим лицом-предпринимателем. Размер налога с доходов, полученных на карточку, будет зависеть от системы налогообложения. Ее можно выбирать. Например, на общей системе налогообложения придется уплатить 18% налога и 1,5% военный сбор, а на упрощенной системе ставка зависит от группы налогоплательщика, которую вы выберете.

Ограничения не коснутся тех, кто собирает деньги на благотворительность или волонтерство. Необходимо лишь прислать ссылки из социальных сетей или документы, подтверждающие проведение благотворительной деятельности. В течение одного рабочего дня для карты установят безлимитный режим.

К чему приведет такой контроль? Здесь необходимо понимать, что мы находимся за шаг до того, что понятие банковской тайны не будет существовать, налоговые органы смогут контролировать не только поступления, но и расходы, что позволит им следить за своевременной уплатой всех налогов.

Нина Бец, руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и партнеры"