Покупать или продавать валюту сейчас: эксперты дали свежие советы

В условиях девальвации гривны продавать имеющуюся валюту специалисты не советуют.

Неопределенная ситуация с объемами зарубежной финансовой помощи, которая необходима, чтобы Украина в условиях войны могла спокойно пережить 2026 год, затрудняет предоставление советов по инвестиционной политике рядового украинца.

Финансовые эксперты рассказали в комментарии ТСН, какова ситуация с курсом валют в Украине и стоит ли покупать или продавать доллары сейчас.

Экономист Олег Пендзин отметил, что сейчас постепенно закрывается окно возможностей для безрискового заработка на гривне (самое простое - это депозиты). По его словам, дедлайн наступает через месяц, 18 декабря - это дата принятия решения советом ЕС о предоставлении Украине нового кредита на 2026 год и утверждения Верховной Радой закона о государственном бюджете на 2026 год.

"Напомню: без зарубежной финансовой помощи у государства будут сложности с финансированием социальных расходов в следующем году. Поэтому мой совет - постепенно выходить из гривны, то есть, если депозит закончился, не продлевать его, а забрать наличные. Далее есть три варианта: купить валюту, приобрести запланированные дорогие, но необходимые товары или услуги - лечение, обучение и т.д., наконец подождать с инвестициями до конца текущего года", - советует Пендзин.

Какую валюту лучше покупать в Украине

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что в условиях сильного девальвационного давления на гривну, то есть когда она ежедневно дорожает, продавать имеющуюся наличную валюту нет смысла. А вот покупать ее сейчас будет целесообразно.

"По моей оценке, в 2026 году самый высокий потенциал роста курса к гривне остается у доллара США, далее идет евро. Но евровалюту лучше покупать для расчета за рубежом, а не как способ сохранить средства", - считает эксперт.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что, кроме традиционных долларов и евро, можно приобрести британские фунты стерлингов и швейцарские франки, а вместо банковских металлов - украинские коллекционные монеты НБУ из недрагоценного металла - нейзильбера. Там доходность выше, однако работа с такими финансовыми инструментами требует подготовки и определенного опыта.

По мнению Андрея Забловского, многие сограждане зарабатывают "на деньгах" меньше, чем могли бы, из-за своей низкой финансовой грамотности и нежелания учиться ее основам.

"Годами люди для сохранения сбережений покупают доллары или несут деньги в банк и считают, что защитили свои средства от обесценивания. Но это не совсем так. Сейчас есть немало бесплатных курсов, как от государственных структур, так и от частных, где можно получить теоретические знания о том, как работают деньги, понять основы управления финансами. Это поможет оценить риски инвестирования и получить более высокий доход", - рекомендует экономист.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 55 копеек и составляет 49,15 гривны за евро.

По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, на наличном валютном рынке курс покупки и продажи доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,60 до 42,50 гривен, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,70 до 42,40 гривен.

