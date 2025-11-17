Импортеры активно покупают валюту в стартовавший период распродаж.

На этой неделе на валютном рынке Украины ожидаются курсовые скачки, но паниковать гражданам не стоит, ведь рост курса доллара будет ситуативным. Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет портал "Минфин".

По прогнозу Алексея Козырева, на наличном валютном рынке курс покупки и продажи доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,60 до 42,50 гривень, а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,70 до 42,40 гривень.

В свою очередь, курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 48,20 до 49,40 гривень, а в обменниках финкомпаний - от 48,30 до 49,30 гривень.

Аналитик пояснил, что сейчас идет период самых активных бюджетных платежей у клиентов.

"Предельный срок расчетов компаний с бюджетом по налогам и сборам за ІІІ квартал 2025 года наступает 19 ноября. По моим данным, немалое количество крупных госкомпаний и частных холдингов еще не закрыли все свои обязательства перед государством по налогам и сборам за этот период", - сказал аналитик.

Причины, по словам Козырева, разные: у кого-то разбомбили склады с товаром, кто-то напрямую зависит от наличия электричества, и из-за частых отключений еще не успел отгрузить весь товар, чтобы получить выручку и им рассчитаться с бюджетом, кто-то просто планирует получить гривневый и валютный ресурс именно на этой неделе. Некоторые компании имеют проблемы с расчетами с сотрудниками, и финдиректора распределяют поступающие средства как на налоги, так и на текущие расчеты с персоналом. Кроме того, есть еще и текущие налоговые и таможенные обязательства по операциям ноября.

"В результате всем компаниям сегодня нужна гривня для расчетов с государством, что выльется в более активную продажу валютной выручки на межбанке. Это всегда является подстраховкой для нацвалюты на межбанке и позволяет Нацбанку более экономно расходовать золотовалютные резервы, поскольку бизнес сам закрывает значительный объем потребности в валюте на рынке", - отметил эксперт.

Также он отметил рост спроса на валюту со стороны энергокомпаний и стартовавший сезон распродаж. По словам Козырева, из-за серьезных проблем в энергосекторе вследствие массированных обстрелов, профильные предприятия сейчас вынуждены импортировать ток. Несмотря на активную поддержку со стороны наших западных партнеров, на это украинские компании тратят значительные средства как в валюте, так и опосредованно в гривне - через покупку валюты на межбанке.

"В результате спрос на валюту значительно вырос, объемы операций на торгах увеличились на 15-30%. Если раньше по системе Блумберг часто за день сделок регистрировалось в пределах $160 млн-180 млн, то в последние недели они превышают $200 млн-220 млн", - пояснил аналитик, добавив, что эта неделя не станет исключением.

Также к этому следует добавить активные покупки валюты крупными импортерами товаров народного потребления для обеспечения сезона распродаж, поэтому спрос на валюту на этой неделе сохранится на высоком уровне.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривни за доллар. Официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривни за один евро.

На этой неделе курс доллара на наличном рынке будет находиться в рамках 41,8-42 грн/долл., а евро - 48-49,5 грн/евро, прогнозировал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, по крайней мере половина свободных средств, полученных в виде премий или бюджетных выплат, попадет на валютный рынок, что создает стабильный, хотя и не чрезмерный спрос.

