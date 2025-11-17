Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,19 грн, евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,20 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 55 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,60 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на прежнем уровне и составляет 42,19 гривни. Курс евро при оплате картой 17 ноября также не изменился и составляет 49,26 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 17 ноября, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,04 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 17 ноября, остался на прежнем уровне и составляет 42,25 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,78 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 49,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,60 гривни за евро.

