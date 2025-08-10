Банкир считает, что не стоит ожидать резких и кардинальных изменений.

Курс евро в Украине с 11 по 17 августа все еще может создавать ситуативно "сенсации". При этом украинцам не стоит ожидать на этой неделе каких-то существенных изменений.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ситуация для евро и доллара будет развиваться по-разному.

Так, по его прогнозу, курс доллара в Украине до 17 августа будет находиться в коридоре 41,6 - 42 гривни на межбанке и 41,65 - 42,2 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 17 августа будет стоить 4165 – 4220 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 41650 – 42200 гривень.

Также многших украинцев интересует, сколько 500 дол в грн. Учитывая прогноз по курсу доллара, то стоит рассчитывать на сумму от 20825 до 21100 гривень Если же нужно найти ответ на вопрос: "Сколько 2.000 долларов будет в гривнах?", то не трудно посчитать. Понадобиться от 83300 до 84400 гривень.

Что касается евро, то банкир спрогнозировал, что валюта будет находиться в пределах 48 - 49 гривни на межбанке и 48 - 49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4800 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 48000 – 49500 гривень.

Возможно, вы задавались вопросом: "Сколько будет 200 евро на наши деньги?". В этом случае сумма будет равна 9600 - 9900 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что курс доллара в Украине в августе вряд ли удивит резкими изменениями.

По его мнению, официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 гривни, а евро же может колебаться в диапазоне 48,5-50 гривень.

