Эксперт считает, что соотношение евро к доллару вряд ли выйдет за пределы 1,1 к 1,2.

Курс доллара в Украине в августе 2025 года вряд ли удивит резкими изменениями. Ожидаются сдержанные колебания на валютном рынке.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Общая ситуация вряд ли выйдет за пределы сдержанных колебаний: различия в курсах покупки и продажи, вероятно, не будут превышать 10-15%. Главную роль и дальше будет играть Национальный банк, который с помощью валютных интервенций будет поддерживать курсовое равновесие, прежде всего по отношению к доллару", - отметил банкир.

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В то же время августовский курс евро в значительной степени будет зависеть не от внутренних факторов, а от глобальной ситуации - прежде всего динамики пары евро/доллар на мировых рынках.

В целом ожидается, что официальный курс доллара будет в пределах 41,8-42,4 грн. Евро же может колебаться в диапазоне 48,5-50 грн, в зависимости от глобального тренда. Потенциальное соотношение евро к доллару вряд ли выйдет за пределы 1,1 к 1,2.

"Благодаря контролируемой политике НБУ, международной помощи и относительно сбалансированным экономическим процессам в августе мы имеем все шансы сохранить валютную стабильность. Небольшие колебания будут, но радикальных изменений не ожидается", - резюмировал Лесовой.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до 3 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что официальный курс доллара в Украине с 28 июля по 3 августа будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 гривни. Максимальный рост американской валюты по итогам июля по сравнению с началом года может составить 0,4%.

В то же время курс евро будет формироваться на основе двух показателей: котировки пары доллар/евро на мировых рынках, а также соотношение гривны к доллару в Украине. По мнению банкира, "украинский" курс евровалюты останется в коридоре 48,5-49,7 гривни.

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