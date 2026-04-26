Сколько стоят доллар и евро сегодня: курс валют в Украине 26 апреля

Очередная неделя на валютном рынке прошла под влиянием событий на Ближнем Востоке. Несмотря на сложную ситуацию гривня даже укрепилась.
Аналитик Алексей Козырев отметил, что курс доллара в воскресенье, 26 апреля, в большинстве обменников, а также работающих касс банков будет находиться в пределах: прием - 43,50-43,75 грн. и продажа - 43,85-44,30 грн.
При этом, по его словам, курс евро сегодня будет в пределах: прием - 51,20-51,45 грн. и продажа - 51,55-51,90 грн.
"Некоторые обменники в силу своих индивидуальных задач и ситуации с конкуренцией в своем регионе, рассчитанные мною выше ценники по доллару и евро могут еще скорректировать на "плюс-минус" 5−10 копеек", - предупредил эксперт.
В то же время он указал, что глобальных сюрпризов от курса доллара и евро ожидать не стоит.
Курс доллара в Украине 27 апреля
Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44 гривни за доллар.
Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро.
Что касается межбанковского валютного рынка Украины, то котировки гривни к доллару установлены на уровне 44,02/44,05 грн/долл., а к евро – 51,58/51,60 грн/евро.